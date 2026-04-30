TSHPCo tăng cường chuyển đổi số trong quản trị nhân sự

Trung Sinh (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa tổ chức đào tạo, triển khai hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMS 3.0 - nền tảng số quan trọng trong quản trị nhân sự của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa tổ chức đào tạo, triển khai hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMS 3.0 - nền tảng số quan trọng trong quản trị nhân sự của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc TSHPCo phát biểu khai mạc buổi đào tạo.

Tại chương trình, cán bộ Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã giới thiệu tổng thể hệ thống HRMS theo “Hành trình nhân viên EVN”, hướng tới số hóa toàn diện các quy trình nghiệp vụ nhân sự.

Theo đó, giai đoạn 1 (năm 2025) đã tập trung vào các nội dung cốt lõi như quản lý cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, lao động - tiền lương; giai đoạn 2 (2026-2027) sẽ mở rộng sang tuyển dụng, quản lý sức khỏe, KPI và các chức năng nâng cao.

Cán bộ đào tạo của EVNICT trình bày nội dung đào tạo.

Được biết, HRMS 3.0 là phần mềm dùng chung trong toàn EVN, cho phép quản lý tập trung dữ liệu nhân sự, chuẩn hóa quy trình và tăng cường kết nối giữa người lao động với lãnh đạo, bộ phận chuyên môn. Hệ thống được tích hợp trên nhiều nền tảng như web, mobile và D-Office, góp phần giảm thao tác thủ công, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Lãnh đạo và người lao động TSHPCo tham gia buổi đào tạo.

Thông qua đào tạo, cán bộ, công nhân viên TSHPCo đã tiếp cận trực quan các tính năng, đồng thời trao đổi để bảo đảm triển khai phù hợp thực tiễn. Việc ứng dụng HRMS 3.0 được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

