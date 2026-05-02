Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời chủ động kêu gọi doanh nghiệp trên địa bàn quản lý về thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị, nhằm nuôi dưỡng và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Công chức Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa giải quyết thủ tục hải quan trên môi trường điện tử.

Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa hiện quản lý nhà nước về hải quan tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với gần 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu - chủ yếu là doanh nghiệp may mặc, gia công, sản xuất xuất khẩu. Những tháng đầu năm nay, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp do xung đột vũ trang, gây nên tình trạng bất ổn nghiêm trọng, rủi ro cao đối với hoạt động vận tải, giao thương quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, tác động từ khủng hoảng quân sự tại khu vực Trung Đông làm gia tăng giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng chi phí logistics, gây ra tác động tiêu cực và đa chiều đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong nước.

Trong khi đó, sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên để chính sách phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cũng cần thời gian để học tập, thích ứng, nhất là hoàn thiện hồ sơ thủ tục hải quan.

Bà Nguyễn Thị Nga, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa, cho biết: "Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, đơn vị đã xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng, tăng sức chống chịu trước biến động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã chủ động triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng hành với doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh".

Cụ thể, Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, hiện đại hóa hải quan theo hướng thực chất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Duy trì và giải quyết dịch vụ công trực tuyến cho 100% thủ tục hải quan. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức. Xem sự phát triển của doanh nghiệp là động lực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hải quan, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hải quan.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, bên cạnh chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục các sai sót nhỏ trong khai báo, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa đã hệ thống hóa, tổng hợp các lỗi sai phổ biến về mã HS (HS code), áp giá thuế, hoặc khai báo sai thông tin trên tờ khai để thông báo rộng rãi, giúp doanh nghiệp được biết, hạn chế sai sót không đáng có. Đồng thời thiết lập “đường dây nóng” thực chất, bố trí kiểm tra viên có kinh nghiệm tiếp nhận và giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh ở mọi lúc, mọi nơi.

Trong nỗ lực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Mới đây, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến, thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thông qua đó, ngoài tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định mới có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị nắm bắt và kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Cùng với tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hiện đăng ký thủ tục hải quan tại đơn vị, trong thời gian qua Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã chủ động thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục tại địa bàn. Đồng thời hỗ trợ đặc biệt về thủ tục cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới chuyển về địa bàn, từ khâu đăng ký chữ ký số đến hướng dẫn khai báo lần đầu. Nhờ đó, đã có nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại địa bàn Thanh Hóa như: Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty CP in và vật tư Ba Đình Thanh Hóa; Công ty CP Phúc Thái Việt Nam; Công ty TNHH C-Holding Wood; Công ty TNHH Giày Rollsport, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam...

Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa Nguyễn Thị Nga cho biết thêm: "Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong quý I/2026 đã có 361 doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục tại hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa với trên 56 nghìn tờ khai hải quan. Thông qua đó đã giúp số thu ngân sách Nhà nước tại đơn vị đạt gần 260 tỷ đồng (tính đến ngày 22/4), đạt 120,62% so với cùng kỳ năm 2025.

Bài và ảnh: Đồng Thành