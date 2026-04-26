Phát triển rừng gắn với ngăn chặn nguy cơ cháy rừng mùa nắng nóng

Xã Như Xuân có 4.756,54ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 1.554,86ha, rừng trồng 3.201,68ha. Xác định rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về sinh thái, môi tr­ường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào địa phương, Đảng ủy, UBND xã Như Xuân, chủ rừng và người dân trên địa bàn đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với chủ rừng kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn.

Hiện nay, ngoài nguyên nhân mùa nắng nóng thời tiết khắc nghiệt, việc chấp hành các quy định về PCCCR của người dân trong sản xuất và sinh hoạt tại một số thôn còn hạn chế. Theo rà soát của UBND xã Như Xuân và hạt kiểm lâm, toàn xã có hơn 208ha rừng (nứa tép và cây tái sinh nhỏ), có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng...

Để giữ rừng, UBND xã phối hợp với hạt kiểm lâm bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp; tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. UBND xã đã phân vùng trọng điểm cháy; ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản đôn đốc, chỉ đạo trong công tác bảo vệ rừng (BVR), PCCCR. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, đốt dọn vệ sinh ruộng, vườn tại các khu vực gần rừng. Quản lý việc sử dụng lửa của người dân tại các khu vui chơi giải trí, tham quan, du lịch sinh thái trong và ven rừng; hóa vàng mã tại các đền chùa, nghĩa trang. Bố trí lực lượng thường trực chữa cháy rừng; tổ chức canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào những khu rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, ứng phó, xử lý đám cháy ngay khi phát sinh cháy rừng.

“Thực hiện mục tiêu xã hội hóa công tác BVR tận gốc, thời gian vừa qua, xã Như Xuân đã ban hành các văn bản thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, bổ sung phương án BVR và PCCCR theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”. Kiện toàn các tổ, đội BVR tại thôn vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Cùng với xã hội hóa công tác BVR, xã Như Xuân chủ động triển khai các giải pháp hình thành các vùng trồng rừng sản xuất, lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh với quy mô lớn, gắn trồng rừng với chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trọng tâm là trồng rừng gỗ lớn bằng cây lâm nghiệp chất lượng cao, cây nuôi cấy mô kết hợp phát triển chăn nuôi dưới tán rừng tăng giá trị thu nhập cho chủ rừng” - đồng chí Nguyễn Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Như Xuân, chia sẻ.

Năm 2025 và hơn 2 tháng đầu năm 2026, xã Như Xuân đã hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được 65ha rừng sản xuất (trong đó có 22ha trồng bằng keo lai mô, keo hom). Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trên địa bàn xã Như Xuân đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, phát triển tốt. Công tác khoanh nuôi BVR được các hộ, nhóm hộ và đại diện cộng đồng thôn xóm tích cực tham gia. Nhiều hộ nhận khoán đất lâm nghiệp tại xã, ngoài BVR đã xây dựng được các trang trại và gia trại nông - lâm kết hợp, hằng năm đem lại nguồn thu khá cao; tạo việc làm tại chỗ và cải thiện thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Nổi bật như mô hình trang trại BVR, phát triển rừng kết hợp chăn nuôi của gia đình các ông: Đỗ Trung Hà, Lương Văn Thương, Lương Văn Hoàn (thôn Tân Thắng, xã Như Xuân)...

Nhờ chủ động giữ rừng và trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, nhiều người dân xã Như Xuân có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần nâng cao đời sống. Do chủ động thực hiện tốt công tác BVR, PCCCR, độ che phủ rừng (đến 31/12/2025) đạt 59,63%. An ninh rừng trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” trong mùa nắng nóng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân