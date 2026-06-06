Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Sau hai ngày diễn ra (5 và 6/6), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khép lại an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ, kỳ thi còn để lại nhiều hình ảnh đẹp, việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Trong 2 ngày thi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Quân đã bố trí nấu và trao 170 suất cơm miễn phí cho các thí sinh ở xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Những suất cơm miễn phí được các đoàn viên thanh niên gói cẩn thận để mang đến tận điểm thi cho thí sinh và phụ huynh.

Các suất ăn giúp sĩ tử và người nhà tiết kiệm thời gian di chuyển, bổ sung năng lượng để hoàn thành kỳ thi.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên xã Thanh Quân còn tiếp nước hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại địa điểm thi.

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Lập hỗ trợ thí sinh bị gãy chân đến địa điểm thi.

Đoàn thanh niên phường Ngọc Sơn hỗ trợ che nắng cho thí sinh đến địa điểm thi.

Sau 2 ngày thi, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khép lại với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của thí sinh. Sự đồng hành của các bậc phụ huynh, thanh niên tình nguyện, lực lượng Công an... chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp sỹ tử vững bước làm bài, tự tin “vượt vũ môn”, và cũng góp phần làm nên thành công chung của kỳ thi.

Nguyễn Đạt - Hoàng Đông