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Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Nguyễn Đạt - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sau hai ngày diễn ra (5 và 6/6), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khép lại an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ, kỳ thi còn để lại nhiều hình ảnh đẹp, việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Sau hai ngày diễn ra (5 và 6/6), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khép lại an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ, kỳ thi còn để lại nhiều hình ảnh đẹp, việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Trong 2 ngày thi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Quân đã bố trí nấu và trao 170 suất cơm miễn phí cho các thí sinh ở xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Những suất cơm miễn phí được các đoàn viên thanh niên gói cẩn thận để mang đến tận điểm thi cho thí sinh và phụ huynh.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Các suất ăn giúp sĩ tử và người nhà tiết kiệm thời gian di chuyển, bổ sung năng lượng để hoàn thành kỳ thi.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên xã Thanh Quân còn tiếp nước hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại địa điểm thi.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Lập hỗ trợ thí sinh bị gãy chân đến địa điểm thi.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Đoàn thanh niên phường Ngọc Sơn hỗ trợ che nắng cho thí sinh đến địa điểm thi.

Những hình ảnh đẹp tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027

Sau 2 ngày thi, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khép lại với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của thí sinh. Sự đồng hành của các bậc phụ huynh, thanh niên tình nguyện, lực lượng Công an... chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp sỹ tử vững bước làm bài, tự tin “vượt vũ môn”, và cũng góp phần làm nên thành công chung của kỳ thi.

Nguyễn Đạt - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Kỳ thi vào lớp 10 THPT #Năm học #Tuyển sinh vào lớp 10 #hình ảnh đẹp #Trách nhiệm #việc làm thiết thực #Thanh hóa #Cộng đồng #Tinh thần #Thí sinh

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