Ba Đình phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Gần 200 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Ba Đình đã đồng loạt tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Chương trình góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Sáng 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Đình tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cán bộ, hội viên, Nhân dân trên địa bàn.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã nghe Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Đồng chí Thịnh Văn Huyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Đình phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thịnh Văn Huyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Đình nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà cần sự tham gia thường xuyên, tự giác của mỗi người dân. Từ những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh nơi ở, phân loại rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp sẽ góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường trên tuyến đường trung tâm thôn Thượng Thọ. Nhiều hoạt động như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, quét dọn lòng lề đường, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan được triển khai đồng bộ.

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên và các khu dân cư đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.

Cùng thời điểm, 21/21 khu dân cư trên địa bàn xã cũng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường, khu dân cư và nơi công cộng. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cây xanh, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Thông qua lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng xã Ba Đình ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Dương Huyền (CTV)