Hội thảo khoa học quốc gia về chuyển đổi kép trong phát triển kinh tế bền vững

Sáng 6/6, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trường Kinh tế và Quản lý công (thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân), Đại học Nghệ An, Đại học Hạ Long tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi kép trong phát triển kinh tế bền vững: Mô hình và chính sách”.

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ cùng những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang hội tụ thành xu thế phát triển mới - chuyển đổi kép. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế mà còn là con đường tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu chào mừng.

Đối với Thanh Hóa, địa phương đang hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ, chuyển đổi kép được xem là động lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và nâng cao hiệu quả quản trị trên các lĩnh vực. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép ở Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng.

Toàn cảnh hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh và nhà quản lý đến từ nhiều cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên cả nước. Sau quá trình phản biện, 81 bài viết đã được lựa chọn đưa vào Kỷ yếu hội thảo do Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân phát hành.

Các nghiên cứu tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính gồm: mô hình và chính sách thúc đẩy chuyển đổi kép; chuyển đổi kép trong doanh nghiệp, hợp tác xã và đổi mới sáng tạo; các công cụ thực thi như ESG, kế toán xanh, tín dụng xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển nguồn nhân lực và vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đại diện trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều tham luận chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, cùng các nhà nghiên cứu đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu đã tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn của chuyển đổi kép, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Đại diện trường Đại học Hạ Long tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu cho rằng, để thực hiện thành công chuyển đổi kép cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; các trường đại học đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; doanh nghiệp chủ động đổi mới tư duy quản trị, tăng cường đầu tư cho công nghệ và phát triển xanh...

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi kép trong phát triển kinh tế bền vững: Mô hình và chính sách” góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình chuyển đổi kép trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cung cấp thêm các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số.

Trần Hằng