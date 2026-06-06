Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy chế

Sáng nay (6/6), các thí sinh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Tại 91 hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh, công tác coi thi tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm công bằng và quyền lợi của thí sinh.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng thi Trường THPT Nông Cống 1 báo cáo tình hình điểm thi.

Trong buổi thi sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Văn phòng UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại các Hội đồng thi: Trường THPT Như Thanh, THPT Nông Cống 1, THPT Quảng Xương 4, THPT Quảng Xương 1.

Thí sinh làm bài thi.

Ghi nhận tại các hội đồng coi thi, công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; cán bộ coi thi làm đúng nhiệm vụ, thí sinh chấp hành nội quy phòng thi. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi được bảo vệ liên tục 24/24 giờ theo quy định.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thi. Đồng thời lưu ý, ngay sau khi kết thúc buổi thi, các điểm thi cần làm tốt khâu bảo quản và vận chuyển bài thi bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội đồng thi Trường THPT Như Thanh.

Chiều nay, các thí sinh đã đăng kí tham dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký với thời gian làm bài là 150 phút.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra công tác thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quảng Xương 1.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 89 trường tổ chức tuyển sinh với 91 hội đồng coi thi, trong đó Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Nguyễn Thị Lợi mỗi trường bố trí 2 hội đồng coi thi.

Trong tổng số 51.148 thí sinh đăng ký ban đầu, có 50.667 thí sinh dự thi môn Toán, đạt 99,06%. Có 371 trường hợp không đủ điều kiện dự thi hoặc đã rút hồ sơ trước ngày thi; 110 thí sinh đủ điều kiện nhưng vắng mặt.

Có 2 phòng thi dự phòng được sử dụng, gồm 1 phòng tại Hội đồng thi Trường THPT Lam Kinh dành cho 2 thí sinh bị thủy đậu và 1 phòng tại Hội đồng coi thi Trường THPT Bắc Sơn dành cho 1 thí sinh bị tai nạn trước khi dự thi.

Trong buổi thi môn Toán có 3 thí sinh bị khiển trách vì vi phạm quy chế. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Linh Hương