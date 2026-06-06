Hoàn thành môn Toán, thí sinh khép lại kỳ thi vào lớp 10 với tâm thế phấn khởi

Sáng 6/6, thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi chung cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, cho rằng đề thi vừa sức, bám sát nội dung ôn tập và có sự phân hóa hợp lý.

Video: Hoàn thành môn Toán, thí sinh khép lại kỳ thi vào lớp 10 với tâm thế phấn khởi.

Ở các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí sau giờ làm bài diễn ra khá sôi động. Trái với sự căng thẳng thường thấy ở môn thi Toán, nhiều thí sinh rời phòng thi với nụ cười trên môi, tranh thủ trao đổi bài làm và chia sẻ cảm nhận về đề thi với bạn bè, phụ huynh.

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn phường Hạc Thành, phần lớn thí sinh nhận định đề thi Toán năm nay có nội dung nằm trong chương trình ôn tập và phù hợp với mặt bằng chung của học sinh. Các câu hỏi cơ bản giúp học sinh nắm chắc kiến thức có thể dễ dàng đạt được mức điểm khá, trong khi những câu hỏi cuối tạo điều kiện để phân loại năng lực thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, ngay sau khi kết thúc giờ làm bài, nhiều học sinh cho biết đề thi không quá khó và hoàn toàn nằm trong khả năng của mình.

Em Lê Minh Châu, học sinh Trường THCS Quang Trung chia sẻ: “Đề thi năm nay em thấy vừa sức. Những câu đầu khá dễ, chủ yếu là các dạng toán quen thuộc mà chúng em đã được ôn tập nhiều lần. Em làm được phần lớn bài thi và khá hài lòng với kết quả của mình”.

Trong khi đó, em Mai Thanh Giang, học sinh Trường THCS Trần Phú cho biết đề thi có sự phân hóa ở những câu cuối. “Khoảng 2 đến 3 câu cuối khó hơn các câu còn lại. Tuy nhiên, em nghĩ đây là những câu phù hợp để phân loại học sinh khá, giỏi. Sau khi hoàn thành bài thi, em thấy rất hài lòng và thoải mái”.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra nhẹ nhõm khi kỳ thi quan trọng kéo dài trong hai ngày đã chính thức khép lại đối với phần lớn thí sinh. Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vui mừng khi thấy con em bước ra với tâm trạng thoải mái, tự tin.

Cô Doãn Thị Tâm, giáo viên môn Toán, Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: Đề thi bám sát chương trình, đúng cấu trúc và phù hợp với mặt bằng chung của học sinh toàn tỉnh, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực. Tuy nhiên, nếu có thêm những câu hỏi mang tính phân hóa ở vùng điểm 9 - 10, đề thi sẽ tạo được độ thử thách cần thiết đối với nhóm học sinh xuất sắc. Nhìn chung, đây là một đề thi hợp lý, nhân văn, được kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận từ đội ngũ giáo viên, các chuyên gia giáo dục, phụ huynh và học sinh.

Việc hoàn thành môn Toán cũng đồng nghĩa với việc các thí sinh đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Sau ba môn thi Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán, nhiều học sinh cho rằng đề thi các môn năm nay đều bám sát chương trình học, có tính thực tiễn và phù hợp với định hướng đánh giá năng lực học sinh.

Tại nhiều điểm thi, các lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thuận lợi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được triển khai hiệu quả, giúp các điểm thi diễn ra ổn định trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi.

Dù đã hoàn thành kỳ thi đối với phần lớn học sinh, nhưng với những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, hành trình chinh phục cánh cửa vào ngôi trường mơ ước vẫn tiếp tục. Theo kế hoạch, chiều nay (6/6), các em sẽ bước vào các bài thi môn chuyên theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Khép lại môn thi cuối cùng trong tâm thế phấn khởi, nhiều thí sinh Thanh Hóa đang chờ đợi kết quả với niềm tin và hy vọng. Những nỗ lực trong suốt nhiều tháng ôn luyện cùng sự đồng hành của gia đình, thầy cô sẽ là hành trang quý giá để các em bước tiếp trên chặng đường học tập phía trước, mở ra một hành trình mới ở bậc học trung học phổ thông.

Hoàng Đông - Phương Đỗ