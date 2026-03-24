Phát triển hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã chủ động huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Công trình kè chống sạt lở bờ tả sông Chu khu vực cầu Vạn Hà hoàn thành góp phần bảo vệ an toàn đời sống, sản xuất của người dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các công trình phòng, chống thiên tai đối với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã huy động nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 179.554 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 24.088 tỷ đồng, chiếm 13,4%; vốn tín dụng đầu tư phát triển 35.000 tỷ đồng, chiếm 19,5%; vốn nước ngoài 466 tỷ đồng, chiếm 0,3%; còn lại là các nguồn vốn khác với khoảng 120.000 tỷ đồng, chiếm 66,8%. Từ nguồn lực đó, tỉnh đã tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi và đê điều, những công trình giữ vai trò “xương sống” trong phòng, chống thiên tai.

Hiện toàn tỉnh đã và đang triển khai đầu tư 114 công trình hồ chứa, 57 đập dâng, 19 trạm bơm cùng 62 tuyến kênh thủy lợi; đầu tư nâng cấp, sửa chữa hơn 115km đê, đồng thời tu sửa 60 cống dưới đê và 34km kè chống sạt lở. Tiêu biểu như dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn - công trình có vai trò điều tiết nguồn nước và tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực phía Bắc của tỉnh; dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) - tiểu dự án 2 nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của nhiều hồ đập, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Cùng với đó là dự án tiêu vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) và dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập úng diện rộng, bảo vệ sản xuất và khu dân cư.

Bên cạnh đó, nhiều dự án đê điều trọng điểm đã và đang được tiếp tục triển khai thực hiện như công trình kè chống sạt lở bờ tả, bờ hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, khu vực thường xuyên chịu tác động của dòng chảy mạnh gây xói lở. Ngoài ra, dự án xây dựng, nâng cấp đê tả sông Lèn và dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần củng cố hệ thống phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân và diện tích lớn đất sản xuất nông nghiệp.

Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa Nguyễn Văn Cường cho biết: “Trải qua các mùa mưa bão, hiệu quả đầu tư các công trình đê điều, hồ đập ngày càng được khẳng định rõ nét trong thực tiễn. Các công trình không chỉ phát huy vai trò là “lá chắn” vững chắc trước lũ, triều cường, hệ thống đê, mà còn bảo vệ an toàn cho các khu dân cư trong đê và hàng chục nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp. Các công trình cống qua đê vận hành linh hoạt, góp phần điều tiết nguồn nước, kiểm soát xâm nhập mặn, bảo đảm cân bằng sinh thái. Đáng chú ý, hệ thống hồ, đập sau đầu tư đã nâng cao rõ rệt năng lực tích trữ và điều tiết nước, chủ động cắt giảm lũ trong mùa mưa, bổ sung nguồn nước trong mùa khô, qua đó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, phục vụ hiệu quả sản xuất và đời sống dân sinh.

Không dừng lại ở hệ thống thủy lợi và đê điều, tỉnh còn chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ khai thác, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão. Các khu neo đậu tàu thuyền, công trình tránh trú bão và hạ tầng hậu cần nghề cá được quan tâm xây dựng, nâng cấp, giúp ngư dân giảm thiểu rủi ro khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xác định đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kết hợp giữa đầu tư xây dựng mới với nâng cấp, sửa chữa các công trình hiện có. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, góp phần bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Lê Hợi