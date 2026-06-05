Tuổi trẻ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Với phương châm “hành động xanh vì một môi trường xanh”, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện thông qua nhiều công trình, phần việc cụ thể. Qua đó, không chỉ phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, mà còn góp phần hình thành một lối sống xanh, lành mạnh.

Đoàn thanh niên xã Thọ Xuân ra quân dọn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Đoàn phường Sầm Sơn đã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực. Trong đó, nổi bật đã huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia quét dọn, thu gom rác thải tại các tuyến đường trung tâm phường, khu dân cư. Đồng thời tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tại các cơ quan, trường học. Thông qua hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ phường Sầm Sơn trong xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp.

Tại xã Thọ Xuân, đi dọc các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã có thể cảm nhận rõ công tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện đã và đang đi vào đời sống. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự chung tay, nỗ lực của lực lượng đoàn viên, thanh niên xã trong công tác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, thực hiện 3 sạch: “sạch nhà - sạch ngõ - sạch bếp”, không vứt rác thải bừa bãi ra đường, xuống cống. Cùng với đó, để nâng cao nhận thức, hành động cho đoàn viên, thanh niên, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, cho biết: “Đoàn xã cũng tích cực triển khai các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với các nội dung phong phú như: Trồng hoa ven đường, tuyên truyền pháp luật, cải tạo vườn tạp, XDNTM, dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên công sở, trường học, nhà bia tưởng niệm, các di tích lịch sử, văn hóa”.

Ngoài ra, để chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng đô thị văn minh, các cơ sở đoàn trong xã cũng làm tốt vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tận dụng những vật liệu tái chế như lốp xe máy, ô tô, thanh gỗ, sắt đã qua sử dụng khéo léo, sáng tạo nên những chiếc cầu trượt, xích đu và tạo nhiều dụng cụ, đồ chơi phong phú khác nhằm hình thành nên những điểm vui chơi tại khuôn viên nhà văn hóa, sân trường cho các em thiếu nhi. Đồng thời, đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như trồng, chăm sóc vườn hoa, cây xanh; triển khai mô hình “Đường cây thanh niên”; “Cột điện nở hoa”; bóc xóa tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định gây mất mỹ quan khu dân cư...

Tại phường Hạc Thành, gắn với triển khai thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ 2 năm 2026, ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, Đoàn phường đã phối hợp tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường; xóa quảng cáo bẩn dọc tuyến đại lộ. Qua đó, đã góp phần xây dựng hình ảnh phường Hạc Thành xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường đến các cấp bộ đoàn bằng các chương trình, kế hoạch hành động, các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng tháng, hằng quý. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, như: Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp; các công trình vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị; ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép... Các chiến dịch ra quân làm sạch, đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở đoàn vào những ngày cuối tuần.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, quý 2/2026, 100% cơ sở đoàn đã tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Toàn Đoàn đã tổ chức được 598 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thu hút 29.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; trồng mới được hơn 300.000 cây xanh; duy trì hoạt động hiệu quả gần 600 đội hình thanh niên, gần 130 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Các mô hình “Đổi vỏ lon, chai nhựa lấy cây xanh và làn cói”, “Dòng sông không rác thải”, “Chợ, khu dân cư, trường học không rác thải” tiếp tục được duy trì, triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, khẳng định: “Với tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang từng bước nâng cao ý thức, ứng xử văn hóa và trách nhiệm hơn vì một môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Bài và ảnh: Lê Phượng