Hà Long nỗ lực vì Nhân dân phục vụ

Sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hà Long chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tình hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân theo phương châm “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long hướng dẫn công dân tra cứu TTHC.

Trong thời gian làm bản sao giấy khai sinh cho cháu chuẩn bị vào lớp 1, ông Nguyễn Văn Đức, thôn Gia Miêu, cho biết: “Bản thân tôi tuổi đã cao nên trước đây rất ngại khi đi làm các TTHC vì tâm lý ngại đi lại nhiều lần, có khi chờ đợi lâu. Tuy nhiên, khi đến trung tâm PVHCC của xã, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo từng bước và hồ sơ được giải quyết nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tôi rất hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây”.

Không chỉ ông Đức mà nhiều người dân đã dành những lời khen ngợi về tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trung tâm PVHCC xã. Sau sáp nhập, xã Hà Long có địa bàn rộng hơn, quy mô dân số tăng, vì vậy việc đi lại của người dân từ các địa phương cũ đến trung tâm PVHCC cũng xa hơn với số lượng hồ sơ giải quyết TTHC của người dân nhiều hơn. Để người dân không phải đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu cũng như hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, xã Hà Long đã thực hiện đồng bộ giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Ông Tống Văn Giang, Phó Giám đốc Trung tâm PVHHC xã Hà Long, cho biết: “Để gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn thì công việc đầu tiên mà trung tâm luôn chú trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực về mọi mặt. Mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, đồng thời duy trì thực hiện tốt nụ cười công sở, tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho người dân và tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC”.

Cùng với kiện toàn bộ máy, phân công cán bộ tiếp nhận, phân loại hồ sơ và trả kết quả là những người có chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần làm việc tận tụy, xã Hà Long cũng luôn quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của trung tâm. Hiện nay, trung tâm trang bị hệ thống máy vi tính kết nối internet, máy in, 2 máy scan A4; đường truyền internet, các phần mềm chuyên ngành bảo đảm mọi hoạt động của trung tâm được kết nối liên thông. Đồng thời, tại trung tâm cũng bố trí đầy đủ bàn ghế, điều hòa, quạt mát, nước uống phục vụ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Việc niêm yết công khai, minh bạch các danh mục TTHC được thực hiện tại trung tâm và trang thông tin điện tử xã, tích hợp mã QR để Nhân dân biết và thực hiện có hiệu quả. Trung tâm cũng công khai số điện thoại của lãnh đạo để Nhân dân kịp phản ánh những vướng mắc trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đồng thời, để phục vụ Nhân dân tốt hơn, xã còn thành lập 17 tổ công nghệ số, mỗi tổ có từ 9 - 13 thành viên tại 17 thôn để hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt...

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết TTHC, xã cũng luôn quan tâm đến việc hỗ trợ những đối tượng yếu thế. Không chỉ tận tình hướng dẫn khi công dân đến làm TTHC tại trung tâm mà với trường hợp già yếu, ốm đau, không thể đi lại, trung tâm cũng cử cán bộ đến tận nhà hỗ trợ thực hiện TTHC. Từ 1/7/2025 đến 21/5/2026, xã đã hỗ trợ 202 trường hợp là đối tượng yếu thế. Việc làm này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Cũng như nhiều địa phương khác, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Hà Long trong thời gian đầu sáp nhập không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Song, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức tại trung tâm luôn được người dân dành nhiều lời khen ngợi. Điều này, được minh chứng qua con số, từ ngày 1/7/2025 đến 21/5/2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn của xã đạt 99,52%, trong đó hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 100%. Căn cứ các chỉ tiêu về “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến” theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay xã Hà Long đạt 94,43 điểm, xếp thứ 17/166 xã, phường của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo niềm tin và hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền xã.

Bài và ảnh: Trung Hiếu