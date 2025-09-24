Phát triển chuỗi liên kết rau, quả an toàn

Thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm trong XDNTM, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, việc phát triển các chuỗi liên kết rau, quả an toàn vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, vừa góp phần hình thành các vùng chuyên canh tập trung, bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm sạch, an toàn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân xã Sao Vàng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Những năm qua, xã miền núi Ngọc Lặc đã tích cực khuyến khích các tổ chức, cá nhân, HTX đầu tư mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn tập trung, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Qua đó, xã đã vận động các hộ trồng rau nhỏ lẻ, phân tán vào vùng sản xuất rau tập trung. Cùng với đó, xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh tập huấn kỹ thuật sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, xã đã thành lập được Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với hơn chục hộ tham gia, quy mô sản xuất hơn 2ha trồng và cung ứng rau, củ, quả các loại.

Theo ông Dương Trọng Công, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Ngọc Lặc: "Tham gia tổ sản xuất, các hộ dân trồng rau được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, nhờ đó sản phẩm rau các loại được người tiêu dùng tin tưởng và năng suất cao hơn từ 15 - 30% so với trước, thu nhập của các vườn rau cũng tăng. Ngoài ra, tổ hợp tác đã ký được các hợp đồng cung cấp rau các loại với các công ty, bếp ăn tập thể trên địa bàn và các vùng lân cận khác. Vì vậy, đầu ra sản phẩm ổn định, các hộ viên yên tâm đầu tư mở rộng diện tích”.

Sau khi sáp nhập, xã Hoằng Châu (gồm các xã Hoằng Thắng, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Châu) tiếp tục khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các chuỗi liên kết. Đồng thời, duy trì các chuỗi liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, HTX trồng cà rốt, khoai tây, bí xanh và các loại rau... theo hình thức doanh nghiệp cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật và thu mua tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm rau, củ, quả như cà rốt, bắp cải... của xã được doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia. Nhờ đó, giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 200 triệu đồng/ha.

Giám đốc Công ty TNHH Xuân Minh (xã Hoằng Châu) Lê Văn Hải cho biết: “Nhiều năm nay, công ty duy trì ký kết bao tiêu sản phẩm với hơn 100 hộ dân ở các thôn của xã Hoằng Lưu cũ trồng 20ha khoai tây, 21ha cà rốt... phục vụ xuất khẩu. Để sản phẩm đạt năng suất, chất lượng cao, phần lớn diện tích liên kết được công ty đầu tư hệ thống tưới tự động và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất từ làm đất, vun luống và gieo giống. Thực hiện liên kết với nông dân, công ty có nguồn nguyên liệu ổn định cung cấp cho đối tác, người dân có đầu ra sản phẩm lâu dài, giá cả theo hợp đồng”.

Các hộ viên Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Ngọc Lặc chăm sóc rau màu.

Với việc phát triển sản xuất gắn với thế mạnh của từng địa phương, đến nay toàn tỉnh đã hình thành được 79 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ rau, củ, quả an toàn với diện tích hơn 14.000ha. Thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hàng năm có 127.500 tấn rau, củ, quả được cung cấp cho thị trường tiêu thụ. Phần lớn diện tích chuyên canh rau, củ, quả tập trung ở các xã Nông Cống, Quảng Xương, Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Nga Sơn... Điển hình về các chuỗi liên kết duy trì lâu dài với người dân như: Công ty Orion Vina, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế An Việt, Công ty CP VIETPO... liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoai tây ăn tươi và chế biến. Các Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty TNHH Á Châu Ninh Bình, Công ty TNHH Anh Thôi, Công ty TNHH Thành An Ninh Bình... liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm các loại rau màu...

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, 1ha rau, quả có doanh thu bình quân từ 300 - 350 triệu đồng/năm trở lên. Để khuyến khích các tổ chức, HTX, tổ hợp tác, cá nhân đầu tư phát triển các chuỗi liên kết sản xuất rau an toàn tập trung, các địa phương đang tích cực thực hiện công tác tích tụ, tập trung đất đai để phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị, phát triển vùng nguyên liệu ổn định gắn với cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp có đủ tiềm năng và các điều kiện để dẫn dắt, duy trì chuỗi, phát triển mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị sản phẩm rau, củ, quả trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việc phát triển chuỗi liên kết rau, củ, quả an toàn không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc XDNTM, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Bài và ảnh: Hải Đăng