Đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư

Đưa việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đến tận khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần phục vụ một cách thiết thực nhất. Với ý nghĩa đó, xã Quý Lộc đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại nhà văn hóa các thôn. Mỗi hồ sơ được tiếp nhận, mỗi thủ tục được hoàn thành trong ngày nghỉ là thêm một minh chứng cho nền hành chính lấy người dân làm trung tâm phục vụ ở Quý Lộc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quý Lộc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Những ngày thứ 7, chủ nhật đầu tháng 8/2026, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Quý Lộc đã chia thành 2 tổ đến nhà văn hóa thôn 2, thôn 5, thôn Phong Mỹ, thôn Đông Sơn... để giải quyết TTHC cho người dân. Điểm giải quyết TTHC tuy đơn giản, trang thiết bị không nhiều, nhưng lại đáp ứng được nhu cầu rất thực tế của người dân.

Tại các nhà văn hóa thôn, cán bộ, công chức trung tâm đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí; hướng dẫn tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ; khai thác, sử dụng kết quả giải quyết TTHC điện tử, bản sao điện tử và các dữ liệu, tiện ích số phục vụ giải quyết TTHC. Đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu của Trung ương và của tỉnh theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc Trịnh Văn Dũng, cho biết: “Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã Quý Lộc rộng, dân cư phân tán, có khu vực cách công sở xã đến vài km. Với người trẻ, quãng đường ấy có thể không xa, nhưng với người cao tuổi, người yếu thế, gia đình không có phương tiện hoặc những người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mỗi lần giải quyết thủ tục vẫn là một trở ngại. Vì thế, trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” để giúp người dân giải quyết những khó khăn ấy. Dù mới thực hiện, nhưng việc làm này đã được người dân đánh giá rất cao”.

Để mô hình “Dịch vụ công lưu động” mang lại hiệu quả thiết thực nhất, công tác tuyên truyền được xã Quý Lộc đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt được địa điểm, thời gian tổ chức và chuẩn bị thành phần hồ sơ đầy đủ khi đến thực hiện thủ tục. Xã cũng công khai danh sách và số điện thoại của cán bộ trực tiếp hỗ trợ thông qua trang thông tin điện tử của xã, hệ thống truyền thanh cơ sở, nhóm zalo cộng đồng để người dân chủ động liên hệ, chuẩn bị hồ sơ, sắp xếp thời gian đến thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Chính, công dân thôn 5, cho biết: “Những thủ tục tưởng như rất khó thực hiện nay được cán bộ xã hướng dẫn, giải quyết ngay tại nhà văn hóa, giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người còn hạn chế kỹ năng số tiếp cận dịch vụ công thuận tiện. Mỗi hồ sơ được tiếp nhận, mỗi thắc mắc của người dân được giải đáp không chỉ thể hiện sự tận tâm trong công việc, mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ”.

Chất lượng dịch vụ công không chỉ được đo bằng thời gian giải quyết thủ tục, mà còn đo bằng sự hài lòng của người dân. Vì thế, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc luôn đổi mới trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Để người dân không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu và hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, UBND xã Quý Lộc đã xây dựng Trung tâm PVHCC xã theo mô hình “một điểm đến, đa dịch vụ”. Theo đó, trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền internet, các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm các hoạt động của trung tâm được kết nối liên thông, các TTHC được giải quyết nhanh, thuận lợi, hiệu quả.

Đến Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc, mỗi tổ chức, công dân đều cảm nhận được sự đổi thay trong giải quyết TTHC. Ngay cửa ra vào, đã có kiosk lấy số thứ tự để người dân không chen lấn gây ồn ào, mất trật tự. Phía trong trung tâm chia thành 3 khu vực gồm khu niêm yết công khai TTHC, khu tra cứu kết quả giải quyết TTHC, khu giao dịch với người dân. Trong quá trình giải quyết TTHC, nếu người dân chưa hiểu sẽ được cán bộ, công chức giải thích rõ ràng, trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần duy nhất. Cùng với đó, tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được trung tâm cập nhật và niêm yết công khai; phí, lệ phí giải quyết TTHC cũng được niêm yết ở vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận để người dân được biết và giám sát.

“Giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc vận hành Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc cũng không tránh khỏi một số khó khăn, nhất là về nhân sự. Nhưng với tinh thần chủ động, sự tâm huyết, trách nhiệm, cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã đã và sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc Trịnh Văn Dũng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Minh Khôi