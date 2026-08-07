Hành trình tỏa sáng từ hội thi

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực I toàn quốc đã khép lại. Nhiều gương mặt tiêu biểu đã được vinh danh, trong đó Thanh Hóa xuất sắc khi có 3/3 thí sinh tham gia đều đoạt giải. Những giải thưởng được trao không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của mỗi cá nhân, mà còn mang theo những câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, lan tỏa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các báo cáo viên tỉnh Thanh Hóa đoạt giải tại Hội thi khu vực I toàn quốc.

Hội thi xoay quanh nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, khu vực I diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Tham dự hội thi có 47 báo cáo viên đến từ 21 tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Thanh Hóa có 3 báo cáo viên tham gia hội thi khu vực I, trong đó, anh Lê Hữu Ngọc, giảng viên Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành đã giành giải khuyến khích. Với kinh nghiệm gần 20 năm làm báo cáo viên, cùng kiến thức vững vàng về công tác Đảng, anh Ngọc lựa chọn chủ đề “Thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” để dự thi.

Anh Lê Hữu Ngọc phấn khởi: “Đây là hội thi lớn, thu hút nhiều báo cáo viên tài năng của khu vực tham gia. Vì thế, tôi đã miệt mài nghiên cứu, trăn trở hoàn thiện từng nội dung bài thi và tìm cách thể hiện sáng tạo, thuyết phục nhất. Qua hội thi giúp tôi có thêm những phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới, để mỗi bài giảng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể bồi đắp lý tưởng, nuôi dưỡng niềm tin và hình thành bản lĩnh cho học viên của mình”.

Trước khi bước vào hội thi, điều khiến chị Trương Thị Hoài, giáo viên Trường THCS Quảng Đông (phường Quảng Phú) trăn trở nhất không phải là áp lực từ sân chơi lớn mà là quỹ thời gian chuẩn bị quá ngắn, bởi chị là thí sinh thứ ba của Thanh Hóa được bổ sung vào danh sách tham dự hội thi khu vực I. Vì vậy, toàn bộ quá trình từ lựa chọn chủ đề, xây dựng đề cương, thiết kế bài trình chiếu PowerPoint đến tập luyện và hoàn thiện phần trình bày, chị Hoài chỉ gói gọn trong hai tuần. “Đó là khoảng thời gian tôi làm việc với cường độ cao, có những ngày gần như dành trọn cho việc đọc tài liệu, chỉnh từng câu chữ, từng hình ảnh, từng hiệu ứng trình chiếu để bài dự thi đạt kết quả tốt nhất”, chị Hoài chia sẻ.

Trong rất nhiều nội dung mới của Nghị quyết Đại hội XIV, chị Hoài lựa chọn chủ đề “Đột phá tư duy và tầm nhìn chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam”. Đây là một điểm nhấn rất mới, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng khi đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị - xã hội. Nhìn lại chặng đường chỉ hai tuần chuẩn bị, chị Hoài càng trân trọng hơn những nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh cùng các đơn vị liên quan, để chị có được giải khuyến khích rất đáng tự hào và trân trọng. “Kết quả đạt được hôm nay còn khiêm tốn, nhưng với tôi đó là dấu ấn của một hành trình đầy ý nghĩa. Và quan trọng hơn, cuộc thi đã giúp tôi được học hỏi, trưởng thành hơn trong công tác tuyên truyền miệng, để thêm vững tin vào trách nhiệm của một báo cáo viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cuộc sống”, chị Hoài cho biết.

Xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt sáng giá để giành giải nhì tại hội thi khu vực I, anh Nguyễn Công Huy đến từ Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn khởi chia sẻ: “Để có được kết quả ấy, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, cập nhật những quan điểm mới trong các văn kiện của Đảng, kết hợp với thực tiễn sinh động của đất nước, của quân đội và địa phương để xây dựng bài thuyết trình công phu và khoa học”.

“Những phát triển mới về vai trò của Nhân dân” là chủ đề anh Nguyễn Công Huy lựa chọn nhằm làm sáng rõ những quan điểm mới, có ý nghĩa sâu sắc trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Với anh Huy, giải nhì khu vực không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là nguồn động viên to lớn để anh tiếp tục cố gắng cho vòng chung khảo hội thi toàn quốc sẽ được tổ chức ngay tại Thanh Hóa trong tháng 8/2026. “Đây là niềm vinh dự đặc biệt, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao. Ý thức rõ mình không chỉ đại diện cho lực lượng vũ trang tỉnh nhà, mà còn mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cán bộ và Nhân dân Thanh Hóa. Vì thế, tôi đang tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện từng nội dung, luyện tập kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống và trau dồi bản lĩnh sân khấu” - anh Nguyễn Công Huy chia sẻ. Với tinh thần cầu thị, quyết tâm và khát vọng cống hiến, anh Nguyễn Công Huy đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại vòng chung khảo hội thi toàn quốc, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong công tác tuyên truyền miệng và tô thắm truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Hóa.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với quê hương. Sự đầu tư công phu của mỗi báo cáo viên đã tạo nên những bài thi không chỉ có sức nặng, thấm đẫm chất nghị quyết mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Tố Phương