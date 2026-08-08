Học và làm theo gương Bác: Xuân Tín chuyển mạnh từ phương pháp sang thực hành

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đòi hỏi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ quan trọng đã và đang được cấp ủy, chính quyền xã Xuân Tín triển khai sâu rộng.

Đoàn thanh niên xã Xuân Tín hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng nền tảng số.

Sáng đầu tuần, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Tín, bà Hà Thị Hồng (xã Triệu Sơn) đã có mặt từ rất sớm để làm các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Hồng được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cặn kẽ từng bước, giải đáp đầy đủ thắc mắc. Hồ sơ sau khi được các bộ phận phối hợp xử lý trên nền tảng số, chỉ ít phút sau, bà Hồng đã nhận giấy hẹn trả kết quả. Bà Hà Thị Hồng chia sẻ: “Khác những năm trước, bây giờ đến xã làm các thủ tục giấy tờ, với sự tham gia của thiết bị, công nghệ mới, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn, thuận tiện hơn và nhất là cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo".

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Tín đã nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới; tư duy “quản lý hành chính” đã từng bước chuyển dần sang tư duy “phục vụ, kiến tạo, phát triển”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực của UBND xã luôn đạt tỷ lệ cao, cụ thể: Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 20/5/2026, trung tâm tiếp nhận 3.965 hồ sơ (bao gồm hồ sơ dịch vụ công: trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần và cung cấp thông tin). Trong đó, riêng dịch vụ công trực tuyến toàn trình giải quyết 1.267/1.294 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,91%. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, cho thấy: Chất lượng quản trị công 97,38 điểm, đạt 97,38%; mức độ hài lòng 18 điểm, đạt 100%; số hóa hồ sơ 21,7 điểm, đạt 98,82%; tiến độ giải quyết 19,6 điểm, đạt 98,2%.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã Xuân Tín đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là, về chính trị, tư tưởng: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Về đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký tên công việc cụ thể phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua triển khai, đến nay 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng cam kết; cán bộ, đảng viên thuộc đảng ủy, chi bộ quản lý thì lưu giữ bản cam kết tại chi bộ để đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được ngăn chặn, đẩy lùi.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Tín Nguyễn Xuân Hải, cho biết: Đảng ủy xã đã và đang tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng AI; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chất lượng phục vụ Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bài và ảnh: Lê Phượng