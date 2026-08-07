Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu và xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử

Sáng 7/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu đảng viên và xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu mục đích, yêu cầu, lộ trình triển khai hồ sơ đảng viên điện tử; hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ đảng viên gắn với rà soát, phân loại, chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ đảng viên điện tử.

Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn phương pháp tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa và quản lý dữ liệu đảng viên trên hệ thống phần mềm; các yêu cầu về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình khai thác và sử dụng dữ liệu.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được trang bị kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để triển khai hiệu quả việc số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu đảng viên và xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử.

Việc số hóa hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thông tin, giảm thủ tục hành chính; tạo nền tảng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ.

Lê Phượng