Góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Ngày 6/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến lấy ý kiến về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước đã tập trung góp ý bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Quy định số 366-QĐ/TW, như về điều kiện chuẩn bị kiểm điểm, nơi kiểm điểm, thời gian tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; khung tiêu chí đánh giá theo từng nhóm đối tượng; trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng ở cơ sở, đảng bộ cơ sở...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Tham gia phát biểu góp ý tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong thống nhất cao với dự thảo Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, xây dựng.

Đồng chí cho rằng, Dự thảo Quy định kèm theo các phụ lục, mẫu biểu được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học, có bố cục chặt chẽ, phù hợp. Nội dung dự thảo Quy định đã chi tiết, làm rõ đối tượng, nội dung, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền, khung tiêu chí, phân công thực hiện và một số trường hợp đặc thù trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân; đã tích hợp việc đánh giá, xếp loại năm và hằng quý, nhất là đã bổ sung nội dung: “Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn”.

Để hoàn thiện dự thảo Quy định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia góp ý cụ thể đó là: Từ thực tiễn đánh giá, xếp loại ở địa phương, đề nghị tiếp tục quy định về tỷ lệ xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trường hợp đặc biệt thì tỷ lệ tập thể, cá nhân xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 25% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại Khoản 1, Điều 12, dự thảo Quy định, đề nghị nghiên cứu, làm rõ hơn cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục sản phẩm công việc chuẩn và giao nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, để có cơ sở trong thẩm định, quyết định đánh giá, xếp loại.

Tại Khoản 1, Điều 12, dự thảo Quy định, đề nghị quy định rõ việc phải lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan đến đối tượng được đánh giá, làm cơ sở trước khi đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đề nghị Trung ương nghiên cứu, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu đánh giá, xếp loại quý, năm, nhiệm kỳ đồng bộ, liên thông để thuận lợi cho công tác cán bộ.

Các ý kiến góp ý của đại biểu sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trình Bộ Chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quốc Hương