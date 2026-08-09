Học và làm theo Bác ở xã Thạch Lập

Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Thạch Lập xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Một buổi họp dân triển khai công tác giữ gìn vệ sinh môi trường ở thôn Minh Tiến, xã Thạch Lập.

Đảng bộ xã Thạch Lập hiện có 26 tổ chức đảng trực thuộc với trên 800 đảng viên, trong đó có 10 chi bộ nông thôn. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; tăng cường giao ban với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn nhằm nắm bắt nhanh và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Cùng với đó, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng đổi mới phương thức dân vận, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Cán bộ không chỉ “nói cho dân nghe” mà cùng dân làm, cùng dân chia sẻ khó khăn, khơi dậy mạnh mẽ sức dân, giúp người dân tự giác hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng quê hương.

Từ chủ trương đúng đã tạo nên những chuyển biến tích cực ở cơ sở. Bí thư chi bộ thôn Minh Tiến, Phạm Văn Hải cho biết: "Chi bộ luôn lồng ghép nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức XDNTM. Nhờ đó, các tuyến đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, hàng rào xanh, điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ; thu nhập bình quân của người dân đạt 59 triệu đồng/năm.

Hiệu quả của việc học và làm theo Bác được phản ánh rõ nét qua những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã tích tụ, tập trung được 108ha để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; trồng mới 138ha rừng tập trung, duy trì 65,7ha nuôi trồng thủy sản. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định với 230 cơ sở kinh doanh đang hoạt động.

Phong trào XDNTM tiếp tục lan tỏa sâu rộng, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân. Tiêu biểu, 19 hộ dân thôn Quang Vinh đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng 0,6km đường giao thông nông thôn. Thôn Xuân Chính hoàn thành bê tông hóa 0,3km đường giao thông nội đồng. Những kết quả đó thể hiện rõ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đồng thời khẳng định khi ý Đảng hợp với lòng dân thì mọi chủ trương đều nhận được sự đồng thuận và triển khai hiệu quả.

Không chỉ tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, việc học tập và làm theo Bác còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.434 hồ sơ, trong đó có 1.725 hồ sơ trực tuyến và trực tuyến một phần, đạt 99,5%; giải quyết trước và đúng hạn 3.268 hồ sơ, chỉ còn 166 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,2%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Những con số này là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính theo tinh thần học tập và làm theo Bác.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lập, Phạm Văn Thiết chia sẻ: “Học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo thực chất. Năm 2026, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá đã đề ra, quyết tâm xây dựng Thạch Lập trở thành địa phương phát triển toàn diện”.

Bài và ảnh: Phan Nga