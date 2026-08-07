Mường Lát tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên

Có những tập hồ sơ đã nằm lặng lẽ trên giá lưu trữ suốt nhiều năm. Những trang giấy ngả màu theo thời gian, ghi lại quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, nay được mở ra, rà soát, đối chiếu và từng bước chuyển thành dữ liệu điện tử. Tại xã Mường Lát, những tập hồ sơ giấy ấy đang được “đánh thức” khi địa phương bước vào cao điểm Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Từng hồ sơ đảng viên được quét, cập nhật lên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên.

Khác với việc quét một tài liệu thông thường, mỗi hồ sơ đảng viên là tập hợp nhiều loại giấy tờ được hình thành qua từng giai đoạn công tác, sinh hoạt Đảng. Trước khi đưa lên môi trường số, từng tài liệu phải được bóc tách, sắp xếp theo danh mục, kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hóa. Mỗi thao tác đều đòi hỏi sự cẩn trọng, bởi chỉ một thông tin chưa chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Trên bàn làm việc của Tổ công tác số hóa, những tập hồ sơ dày cộp lần lượt được mở ra. Tiếng máy quét vang đều trong căn phòng nhỏ, xen lẫn những cuộc trao đổi ngắn để xác minh thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất. Có những hồ sơ chỉ mất ít phút để hoàn thiện, nhưng cũng có những bộ hồ sơ đã cũ, giấy tờ rách, mờ hoặc xuống cấp khiến cán bộ phải rà soát nhiều lần trước khi cập nhật lên hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Trường, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Mường Lát cho biết: Quá trình số hóa hồ sơ đảng viên gặp không ít khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, nhiều tài liệu đã cũ, rách hoặc xuống cấp nên việc quét và cập nhật lên hệ thống mất nhiều thời gian. Trong khi đó, tiến độ của chiến dịch khá gấp, đòi hỏi các thành viên tổ công tác phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm số hóa hồ sơ đúng tiến độ và yêu cầu về chất lượng dữ liệu.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Đảng ủy xã Mường Lát đã thành lập Tổ công tác số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên gồm 13 thành viên là cán bộ các cơ quan Đảng, chính quyền và MTTQ. Mỗi người được phân công phụ trách một phần việc cụ thể, từ phân loại hồ sơ, đối chiếu thông tin đến quét, cập nhật và kiểm tra dữ liệu trên phần mềm. Dù đều thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, các thành viên vẫn chủ động sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian ngoài giờ để không làm gián đoạn tiến độ.

Rà soát, đối chiếu hồ sơ đảng viên là khâu quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng dữ liệu trước khi số hóa.

Không chỉ chuyển những tập hồ sơ giấy lên môi trường số, tổ công tác còn dành nhiều thời gian rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”. Những hồ sơ còn thiếu giấy tờ, sai lệch hoặc chưa thống nhất được kiểm tra, xác minh và bổ sung kịp thời trước khi cập nhật. Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm dữ liệu không chỉ đầy đủ mà còn có độ tin cậy cao, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong thời gian tới.

Đến nay, toàn xã Mường Lát có 705 hồ sơ đảng viên, trong đó đã số hóa 215 hồ sơ, đạt 30,5% kế hoạch. Dù điều kiện về máy quét, máy tính phục vụ công việc còn hạn chế, tiến độ vẫn được duy trì nhờ sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong tổ công tác.

Ông Lê Công Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Tổ trưởng Tổ công tác số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên trên địa bàn xã Mường Lát cho biết: Yêu cầu chúng tôi đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng thời gian mà quan trọng hơn là chất lượng dữ liệu. Từng đơn vị, từng cá nhân được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm đối với phần việc của mình. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai phải được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của chiến dịch.

Từ những tập hồ sơ giấy được lưu giữ qua nhiều năm, một kho dữ liệu số đang dần được hình thành. Mỗi hồ sơ được cập nhật không chỉ giúp việc quản lý, tra cứu và bổ sung thông tin trở nên nhanh chóng, chính xác hơn, mà còn góp phần lưu giữ đầy đủ quá trình phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên bằng phương thức hiện đại.

Khi những tập hồ sơ giấy được “đánh thức”, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là hành trình gìn giữ, kết nối và phát huy giá trị của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Hồ Thủy (CTV)