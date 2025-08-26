Phát lệnh báo động I trên sông Lèn

Hồi 3h sáng 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 21 phát lệnh báo động I trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Tống Sơn, Hà Trung, Lĩnh Toại, Nga Thắng, Nga Sơn triển khai ngay một số nội dung nhiệm vụ.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Lèn số DBLU-35/02h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 1h ngày 26/8 mực nước trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn là +3,33m (dưới BĐI là 0,67m).

Cảnh báo trong 12 giờ tới mực nước lũ hạ lưu sông Lèn tiếp tục lên; mực nước hạ lưu sông Lèn tại trạm Thuỷ văn Lèn có khả năng đạt mức Báo động I (+4,0m) vào khoảng 6-8h ngày 26/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nêu trên:

Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

