Phát huy vai trò MTTQ, xây dựng xã An Nông phát triển, giàu đẹp, văn minh

Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nông tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 143 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Xã An Nông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã An Nông, Tiến Nông, Khuyến Nông và Nông Trường với quy mô 28 thôn.

Sau sáp nhập, với sự đoàn kết, nỗ lực, hoạt động của MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong thời gian qua, MTTQ xã An Nông đã đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các tầng lớp Nhân dân trong xã đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Trong 2 năm (2024-2025), MTTQ xã đã vận động và tiếp nhận trên 1,3 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới 17 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Tổ chức vận động người dân hiến 7.210 m2 đất để xây dựng, mở rộng, hoàn thiện mới các tuyến đường đảm bảo mặt đường rộng trên 6,5m; trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan đường làng ngõ xóm.

Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các loại giống lúa có năng suất, chất lượng vào sản xuất; đầu tư máy móc đưa vào sản xuất nông nghiệp mang lại thu nhập cao, ổn định...

Kết quả từ các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thu nhập bình quân đầu người của xã đến năm 2024 đạt 73 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,2%/năm, không còn nhà tạm bợ. Toàn xã có 28/28 thôn văn hóa; số gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%...

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tiếp tục đi vào thực chất. Công tác tiếp xúc cử tri, hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Công tác tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo được triển khai thường xuyên, liên tục...

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy xã An Nông phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029 tính đến thời điểm hiện nay; đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội MTTQ xã An Nông lần thứ nhất đã thống nhất phương hướng hoạt động và đề ra các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nông khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 61 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

