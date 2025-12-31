Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025

Chiều 31/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025.

Cùng dự có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Chỉ huy; thủ trưởng các phòng, ban và đại diện lãnh đạo 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về quân sự, quốc phòng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều nội dung xuất sắc. Nổi bật là tham mưu hiệu quả công tác tuyển, giao quân; sắp xếp cơ quan quân sự địa phương sau thực hiện chính quyền 2 cấp chặt chẽ; củng cố tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng toàn Quân khu, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Đại tá Vũ Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Vũ Văn Tùng biểu dương kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu năm 2026 tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng; triển khai các đề án của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và của tỉnh; tổ chức, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đúng nguyên tắc, lộ trình; quản lý chặt lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; làm tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chủ động phối hợp giữ vững ổn định địa bàn.

Hội nghị đã tổ chức trao thưởng cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu và tỉnh Thanh Hóa.

Thu Phương (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)