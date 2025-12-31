Năm 2025, Đảng bộ xã Tây Đô hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu đề ra

Chiều ngày 31/12/2025, Đảng bộ xã Tây Đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Đảng bộ xã Tây Đô hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người gần 70 triệu đồng/năm. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, tổng sản lượng lương thực đạt gần 24 nghìn tấn; tích tụ, tập trung đất đai đạt 26 ha. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 197 tỷ đồng, vượt dự toán. Thương mại – dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc; Di sản Thành Nhà Hồ đón gần 270 nghìn lượt khách tham quan.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Bí thư Đảng ủy khai mạc Hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm; công tác xây dựng Đảng được tăng cường.

Năm 2026, Đảng bộ xã Tây Đô tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại – dịch vụ, du lịch gắn với Di sản Thành Nhà Hồ; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Tây Đô đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Lê Thu (CTV)