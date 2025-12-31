Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Lam Sơn chào đón năm mới 2026

Tối 31/12/2025, trong không gian rực rỡ ánh sáng và sắc màu, hàng nghìn người dân Thanh Hóa và du khách đã đổ về Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) từ sớm để chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026.

Video: Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Lam Sơn chào đón năm mới 2026.

Theo ghi nhận, từ khoảng 19h 30, dòng người bắt đầu tập trung đông tại khu vực trung tâm Quảng trường Lam Sơn. Quảng trường tối nay rực rỡ ánh đèn, trở thành điểm hẹn lớn nhất của người dân xứ Thanh trong đêm Giao thừa Dương lịch.

Khu vực trung tâm quảng trường ken đặc người. Nhiều gia đình cùng nhau xuống phố, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy, trong khi trẻ em theo chân bố mẹ với gương mặt háo hức chờ đón năm mới.

Các gia đình cùng nhau dạo phố chào đón năm mới và lưu giữ khoảnh khắc sum vầy.

Nhiều bạn nhỏ theo chân bố mẹ xuống phố, háo hức đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Ông Đoàn Văn Tuấn (đến từ tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Năm nay, nhân dịp nghỉ tết Dương lịch, gia đình chúng tôi đã cùng trở về quê hương. Không khí năm nay rất đông vui, náo nhiệt. Cả gia đình tôi đến từ sớm để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao và xem pháo hoa. Đây là dịp để mọi người quây quần, gác lại những lo toan của năm cũ.”

Không khí đêm giao thừa càng thêm sôi động với sự góp mặt đông đảo của các bạn trẻ. Nhiều nhóm bạn tranh thủ check-in, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc cuối năm và háo hức chờ đếm ngược đón chào năm mới 2026 tại Quảng trường Lam Sơn.

Bạn Hà Thuỳ Dung, xã Quảng Chính hào hứng chia sẻ: “Năm nào em cũng cùng bạn bè ra Quảng trường Lam Sơn để đón năm mới. Từ sớm không khí đã rất náo nhiệt và em đang vô cùng mong chờ màn pháo hoa chào năm mới sắp diễn ra”.

Quảng trường Lam Sơn rực rỡ ánh đèn, trở thành điểm hẹn lớn nhất của người dân Thanh Hóa trong đêm Giao thừa Dương lịch.

Dòng người ngồi kín chỗ tại khu vực trung tâm Quảng trường Lam Sơn trước thời khắc đón năm mới. Tối nay, chương trình “Chào năm mới - 2026” do Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hạc Thành chỉ đạo thực hiện sẽ khởi động từ 21h00 đến 22h15 với các nội dung: đồng diễn bộ môn Suffle Dance, khiêu vũ thể thao, hát múa và nhảy hiện đại.

Chương trình chính thức diễn ra từ 22h30 ngày 31/12/2025 đến khoảng 00h15 ngày 1/1/2026 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, chương trình hoạt náo và màn đếm ngược trước khi bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc bắt đầu năm mới. Dự kiến màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 1/1/2026.

Hoàng Đông - Phương Đỗ