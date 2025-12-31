Thủ tướng Chính phủ: Phát huy vai trò trụ đỡ của nông nghiệp đối với nền kinh tế

Chiều 31/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành, đối tác quốc tế, doanh nghiệp.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2025, năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, mặc dù phải đối mặt với biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu; song ngành NN&MT đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ giải pháp với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”. Toàn ngành đã hoàn thành và vượt 9/9 chỉ tiêu Chính phủ giao, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nổi bật, tăng trưởng GDP ngành đạt khoảng 3,7-3,92%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70 tỷ USD, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD, đưa xuất siêu của toàn ngành lên trên 20 tỷ USD. Các chỉ tiêu xã hội và môi trường tiếp tục được cải thiện rõ nét, với gần 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%; 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 0,8-1%.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định và từng bước chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp xanh, giảm phát thải. Trong năm 2025, ngành đã triển khai được 312.734 ha của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cùng với đó là sản lượng lương thực có hạt đạt 48,09 triệu tấn.

Chăn nuôi đạt 8,7 triệu tấn thịt hơi và gần 21,4 tỷ quả trứng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước. Lĩnh vực thủy sản đạt sản lượng 9,78 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 11 tỷ USD.

Lâm nghiệp tiếp tục phát huy vai trò kép về kinh tế và môi trường. Xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD; thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 3.734,7 tỷ đồng, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng rừng.

Toàn ngành duy trì hơn 2.500 chuỗi giá trị nông sản, diện tích sản xuất hữu cơ đạt trên 174.000 ha, phản ánh xu hướng phát triển nông nghiệp gắn với thị trường, tiêu chuẩn và bền vững.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nhiều chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững về đích sớm. Số sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tiếp tục tăng đều qua các tháng.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành NN&MT tập trung nâng cao hiệu lực quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu. Các hệ thống giám sát tài nguyên, môi trường từng bước được tích hợp trên nền tảng số; kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên biển được tăng cường. Công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, ngành NN&MT tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cơ cấu lại sản xuất gắn với nông nghiệp xanh, tuần hoàn; hỗ trợ địa phương vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp; thúc đẩy thị trường trong nước và xuất khẩu; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên; nâng cao chất lượng dự báo, phòng chống thiên tai; đến đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trọng điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2025 liên quan đến công tác khắc phục khó khăn trong sản xuất nông, lâm nghiệp; tình hình xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản; tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới...

Đại biểu dự hội nghị cũng đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 ngành NN&MT đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành NN&MT đã đạt được trong năm 2025, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch năm 2025, nêu định hướng để ngành NN&MT thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2026.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn ngành phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, phát huy vai trò trụ đỡ của nông nghiệp đối với nền kinh tế, gắn chặt phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Cùng với đó, ngành tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực NN&MT theo hướng đồng bộ, khả thi; tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn”, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, gắn với chuyển đổi số.

Về tổ chức bộ máy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu. Nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở; đổi mới công tác đánh giá, luân chuyển, sử dụng cán bộ; phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong toàn ngành; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số dùng chung; kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia; triển khai hiệu quả Đề án 06, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với phát triển sản xuất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp bền vững; tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, ngành nghề nông thôn, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, chủ động tháo gỡ rào cản kỹ thuật, giảm xuất khẩu tiểu ngạch, xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; tăng cường dự báo khí tượng thủy văn, phòng chống lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Cuối cùng, ngành NN&MT tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân nông thôn, phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, đổi mới tổ chức sản xuất, HTX và kinh tế trang trại, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Lê Hợi