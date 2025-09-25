Phát huy vai trò MTTQ, xây dựng xã Thắng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong 2 ngày (24 và 25/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 195 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đại diện MTTQ tỉnh và Lãnh đạo xã Thắng Lợi tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Thắng Lợi được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Trung Thành, Tế Thắng, Tế Lợi, Tế Nông, có diện tích tự nhiên 40,26 km2, dân số 27.909 người với 33 thôn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Giúp dân thoát nghèo, an cư bằng những ngôi nhà “Đại đoàn kết” cũng là một dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua của MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã tiếp nhận và triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 ngôi nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cuộc vận động ủng hộ từ thiện nhân đạo xã hội đã quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt; ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo theo Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở xã Thắng Lợi phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Trong 5 năm, Nhân dân đã hiến 5.413m2 đất, mở rộng hơn 12km đường giao thông; trồng trên 30.000 cây chuỗi ngọc, 500 cây bóng mát; xây dựng 10 tuyến đường phụ nữ, 4 tuyến đường Cựu chiến binh tự quản. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%; 91,8% khu dân cư đạt tiêu biểu, 6 khu đạt chuẩn kiểu mẫu.

MTTQ xã Thắng Lợi làm tốt công tác vận động đồng bào tôn giáo với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, phát huy vai trò các Trụ trì, Trưởng họ đạo trong phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo. Đồng thời làm cầu nối để con em xa quê đóng góp xây dựng quê hương, hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi trong thời gian qua, Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Đại diện lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 63 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Thơ