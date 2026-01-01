Rực rỡ pháo hoa chào đón thời khắc bước sang năm mới 2026

Đúng 0 giờ ngày 1/1/2026, màn pháo hoa tầm thấp chào mừng năm mới đã rực sáng bầu trời Quảng trường Lam Sơn, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới trong niềm hân hoan của hàng nghìn người dân và du khách.

Video: Màn pháo hoa chào mừng năm mới 2026.

Trong 15 phút, từ 00h00 đến 00h15, những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở, đan xen sắc màu, thắp sáng không gian phố phường Hạc Thành - trung tâm tỉnh Thanh Hóa, tạo nên không khí lễ hội sôi động trong đêm Giao thừa Dương lịch.

Dưới bầu trời rực rỡ ánh sáng, dòng người tập trung kín Quảng trường Lam Sơn, cùng nhau chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm mới.

Những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở, tạo nên không khí lễ hội sôi động trong đêm Giao thừa Dương lịch.

Anh Nguyễn Ngọc Huy (phường Hạc Thành) cho biết: “Gia đình tôi thực sự ấn tượng với không khí đón năm mới ở Thanh Hóa. Pháo hoa đẹp, chương trình được tổ chức bài bản, tạo cảm giác rất gần gũi và thân thiện.”

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng được theo chân gia đình xuống phố, ánh mắt háo hức dõi theo từng đợt pháo hoa tỏa sáng. Tiếng cười nói, tiếng reo hò hòa quyện cùng ánh sáng rực rỡ đã lan tỏa không khí đoàn viên, sum vầy trong dòng người đổ về khu vực trung tâm.

“Lần đầu tiên tôi đến quảng trường xem pháo hoa đón năm mới. Không khí rất đông vui, ấm áp, ai cũng háo hức và chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm 2026,” anh Lê Phong chia sẻ.

Trước đó, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức chương trình “Chào năm mới – 2026” diễn ra từ 22h30 ngày 31/12/2025 đến khoảng 0h15 ngày 1/1/2026. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật, hoạt náo và màn đếm ngược chào năm mới, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới đặc sắc thu hút hàng chục nghìn người đón xem.

Màn pháo hoa khép lại trong niềm hân hoan, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách, mở ra hy vọng về một năm mới 2026 bình an, hạnh phúc và nhiều khởi sắc.

Hoàng Đông - Phương Đỗ