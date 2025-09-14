Phát hiện, bắt giữ gần 2.800 vụ, trên 5.300 bị can phạm tội về ma túy

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ gần 2.800 vụ, trên 5.300 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 62kg heroin; gần 220kg ma tuý tổng hợp; 160kg nhựa, quả thuốc phiện và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Lực lượng Công an thu giữ số ma tuý và tang vật vụ án.

Có được kết quả trên, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.

Quốc Hương