Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026

Sáng 17/4, tại xã Nga Sơn, Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Nga Sơn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2026.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn Lê Ngọc Khánh phát biểu khai mạc tại lễ phát động.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 42.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống quản lý được kiện toàn; nhận thức của người dân và doanh nghiệp từng bước được nâng cao; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được nhân rộng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATTP, nhất là tại các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố; tình trạng vi phạm quy định về sử dụng hóa chất, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật... vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin của người tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Thanh Hóa kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong công tác bảo đảm ATTP.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân và sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Theo thống kê, năm 2025 cả nước xảy ra 70 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 1.500 người mắc; riêng quý I/2026 đã ghi nhận 20 vụ, với khoảng 500 người bị ảnh hưởng.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động.

Năm 2026, Tháng hành động vì ATTP được triển khai với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Tháng hành động tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP.

Thông qua các hoạt động của Tháng hành động, tỉnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, phòng ngừa ô nhiễm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, nhất là tại bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; qua đó bảo vệ sức khỏe Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã chính thức phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong công tác bảo đảm ATTP.

Tô Hà