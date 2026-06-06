Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt

Trước dự báo Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to từ chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đáng chú ý, một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để triển khai biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát những khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại những vị trí bị ách tắc, không để xảy ra tình trạng ngập úng do cống, rãnh thoát nước bị bồi lấp.

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ người dân xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông và hệ thống truyền thanh cơ sở; cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt để người dân chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng thông tin về tình hình thời tiết và các biện pháp ứng phó.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Khi có tình huống thiên tai, các địa phương, đơn vị có thể liên hệ Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh qua số điện thoại 02373.852405; Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua số điện thoại 02373.852130.

LP