Học sinh Thanh Hóa đoạt HCĐ Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 38

Em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026.

Em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Đây là thành tích rất đáng tự hào, ghi nhận năng lực, niềm đam mê Toán học cùng sự nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Bảo Khánh trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Ngày 6/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự APMO lần thứ 38 năm 2026 gồm: 1 HCV, 2 HCB , 4 HCĐ và 3 Bằng khen.

Trước đó, ngày 01/6/2026, Ban Tổ chức Kỳ thi APMO lần thứ 38 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Theo quy chế của kỳ thi, Ban Tổ chức đã trao 166 giải chính thức, gồm 19 Huy chương Vàng, 41 Huy chương Bạc và 106 Huy chương Đồng; đồng thời trao 174 Bằng khen cho các học sinh có thành tích nổi bật.

Theo quy định của Ban Tổ chức, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh để xét giải; số lượng huy chương được trao cho mỗi quốc gia cũng được giới hạn ở mức: tối đa 1 HCV, tối đa 3 HCV và Bạc, tối đa 7 HCV, Bạc và Đồng. Với kết quả đạt được, Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi (tối đa 7 HCV, Bạc và Đồng) và xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Kỳ thi APMO là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trong khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao lưu, học hỏi, phát triển năng lực toán học và phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực toán học.

Linh Hương