Những mái ấm nặng nghĩa tình

Quan tâm xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nghèo là một trong những dấu ấn nổi bật được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh nỗ lực thực hiện. 190 ngôi nhà tình nghĩa CCB được sửa chữa và làm mới trong 3 năm (2022-2025) là con số rất phấn khởi, không chỉ minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội năm xưa vẫn luôn sống mãi với thời gian mà còn mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia đầy trách nhiệm.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cựu chiến binh cho hội viên Đoàn Thanh Lan ở xã Quảng Ninh.

Sáng một ngày mùa đông, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà đang xây của CCB Nguyễn Thọ Thảo ở thôn 5 Viên Ngoại, xã Thiệu Trung. Cả đời ông, từ sau khi xuất ngủ đến khi tóc đã bạc chỉ quanh quẩn trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Nhưng rồi được Hội CCB tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, vợ chồng ông Thảo đã có thêm động lực để cất nên ngôi nhà mới. Được khởi công đầu tháng 11/2025, ngôi nhà 95m2 sẽ hoàn thành trong tháng 1/2026. Niềm vui không nói thành lời, chỉ có những cái nắm tay siết chặt cùng sự xúc động thay cho lời cảm ơn mà ông muốn gửi đến những cán bộ, hội viên CCB đã giúp vợ chồng ông được an cư những năm tháng cuối đời.

Được xây dựng từ lâu, ngôi nhà cấp 4 dột nát, chật hẹp của thương binh, nạn nhân chất độc da cam Đoàn Thanh Lan (76 tuổi) ở thôn 9, xã Quảng Ninh vẫn phải gồng mình chống chọi với mưa nắng, thời gian. Có lẽ, cho đến cuối đời, việc xây nhà với ông Lan là điều không thể, bởi cuộc sống của vợ chồng ông chỉ dựa vào tiền trợ cấp ưu đãi ít ỏi hằng tháng. Thế nhưng, ngày ngôi nhà tình nghĩa CCB rộng 60m2 được bàn giao, cả gia đình ông Lan ngập tràn niềm vui. Lời nói chẳng đủ để ông bà bày tỏ hết lòng biết ơn đối với tấm lòng hảo tâm của nhà tài trợ, của các cấp hội CCB cùng bà con lối xóm đã giúp đỡ ông xây nên ngôi nhà mới. Trong niềm vui mừng, phấn khởi, CCB Đoàn Thanh Lan tâm sự: “Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cấp hội CCB đã hỗ trợ để vợ chồng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn ở tuổi xế chiều”.

Trò chuyện cùng Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Ninh Hoàng Ngọc Tuấn, chúng tôi được nghe những lời sẻ chia đầy tâm huyết, trách nhiệm và thấy rằng phong trào xóa nhà dột nát cho hội viên CCB là phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, hội viên và toàn xã hội. Khó có thể diễn tả hết niềm vui, niềm hạnh phúc của những gia đình CCB nghèo khi được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình đồng đội. Với sự cố gắng nỗ lực của hội CCB và tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, Hội CCB xã Quảng Ninh đã xóa được nhiều nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nghèo. Những hội viên được trao nhà, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, nhưng đều khó khăn như nhau. Khi được bàn giao nhà, khuôn mặt họ ngời lên niềm tin và những hy vọng, hứa hẹn bao điều tốt lành phía trước.

Nhiều năm trước đây, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo. Thế nhưng, việc kêu gọi luôn bị động nên tiến độ xóa nhà dột nát chậm. Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm bợ và dột nát, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động của các cấp hội, năm 2018 Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào “Xóa nhà dột nát cho hội viên CCB”. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB sẽ đóng góp 2.000 đồng/tháng để xây dựng quỹ. Nhờ đó, 3 năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã làm mới 175 nhà, sữa chữa 15 nhà cho hội viên, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 11,6 tỷ đồng. Năm 2024, hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã nâng mức hỗ trợ từ 50 lên 80 triệu đồng/nhà, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Sau nhiều năm thực hiện, phong trào xóa nhà dột nát cho hội viên CCB đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Sự trợ giúp về vật chất tuy chưa phải là nhiều, nhưng cái được hơn cả là tình đồng chí, đồng đội luôn được gắn kết, sẻ chia, nhân rộng, giúp cho người khác bớt được nỗi buồn và góp cho đời thêm nhiều niềm vui.

Bài và ảnh: Tố Phương