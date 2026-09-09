Tổng Thư ký LHQ lo ngại sâu sắc trước hoạt động quân sự gia tăng của Israel tại miền Nam Lebanon

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 8/9 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel gia tăng các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon, đặc biệt tại khu vực Nabatieh và vùng phụ cận.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric phát biểu với báo chí tại New York. Ảnh: UN.

Phát biểu với báo chí tại New York, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết ông Guterres đặc biệt quan ngại trước số thương vong dân sự gia tăng do các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon. Theo ông Dujarric, các hoạt động quân sự này đã khiến người dân phải sơ tán, làm gia tăng tình trạng đau khổ và gây ra cảnh tượng tàn phá trên diện rộng.

Tổng Thư ký LHQ cũng đặc biệt lo ngại trước thông tin các cuộc không kích của Israel làm gián đoạn hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế và các cơ quan, tổ chức công tại khu vực.

Ông Dujarric cho biết người đứng đầu LHQ đồng thời cảnh báo về những hạn chế đối với việc tiếp cận viện trợ nhân đạo thiết yếu. Ông nhấn mạnh dân thường và các cơ sở dân sự phải được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu này là không thể chấp nhận.

Israel gia tăng các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon, đặc biệt tại khu vực Nabatieh và vùng phụ cận. Ảnh: Qatar New agency.

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các hoạt động thù địch tại miền Nam Lebanon và rút lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon. Ông khẳng định LHQ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực, bảo vệ dân thường và thúc đẩy một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

Trong khi đó, Văn phòng LHQ về Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cảnh báo tình trạng leo thang có thể buộc thêm nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa. Theo chính quyền địa phương, gần 5.000 gia đình, tương đương khoảng 20.000 người, đã phải sơ tán khỏi khu vực Nabatieh trong tuần trước, trong khi các dịch vụ y tế tại đây đang chịu sức ép ngày càng lớn.

Quân đội Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại Lebanon, đặc biệt ở khu vực miền Nam, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được ký giữa tháng 6/2026 chưa giúp khôi phục tình trạng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Vân Bình

Nguồn: UN, QNA.