Pháp và Ba Lan tập trận hạt nhân, tấn công các mục tiêu gần St. Petersburg

Theo cổng thông tin Wirtualna Polska của Ba Lan, Pháp và Ba Lan đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận không quân chung trên Biển Baltic và miền bắc Ba Lan. Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp được trang bị tên lửa hành trình ASMP có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ sớm diễn tập tấn công các mục tiêu gần St. Petersburg. Đối tác diễn tập là Ba Lan. Khu vực diễn tập là Biển Baltic. Và thông điệp nhắm thẳng vào Moscow. Đây không phải là một cuộc tập trận thường lệ. Đây là tín hiệu hạt nhân rõ ràng nhất mà NATO đã thực hiện ở khu vực Baltic kể từ Chiến tranh Lạnh.

Tiêm kích Rafale B của Pháp. Ảnh: NurPhoto

Các nguồn tin quân đội cho biết, các cuộc tập trận hạt nhân dự kiến ​​sắp diễn ra trên biển Baltic và miền Bắc Ba Lan, và nhằm mục đích phát triển một "lực lượng quân sự Ba Lan - Pháp... nằm ngoài NATO" để ngăn chặn hành động gây hấn được cho là của Nga.

Theo các kịch bản được cho là đã thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi đầu tuần này, máy bay F-16 của Ba Lan sẽ thực hiện trinh sát tầm xa và xác định mục tiêu, đồng thời tấn công “các mục tiêu có giá trị cao trong khu vực lân cận St. Petersburg” bằng tên lửa hành trình JASSM-ER thông thường.

Pháp và Ba Lan ký Thoả thuận tăng cường hợp tác quốc phòng năm 2025. Ảnh: France Info

Các máy bay chiến đấu Rafale B của Pháp, được trang bị tên lửa ASMP mang đầu đạn hạt nhân, cũng sẽ bay từ Pháp đến tuyến Budapest - Kaliningrad

Pháp là quốc gia thành viên EU duy nhất sở hữu lực lượng răn đe hạt nhân độc lập. Cho đến nay, các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp chỉ được tiến hành trên Đại Tây Dương hoặc Địa Trung Hải, cách xa biên giới Nga.

Việc Ba Lan, một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, công khai tham gia vào một cuộc tập trận tấn công hạt nhân gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về chiều sâu của sự hội nhập quốc phòng châu Âu. Warsaw là tiếng nói mạnh mẽ nhất ở châu Âu kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chống lại Nga.

Nhật Lệ

Nguồn: United24media, Tass,Migflug