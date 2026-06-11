Nền tảng X bị cáo buộc lan truyền nội dung kích động bạo loạn tại Belfast

Tranh cãi về vai trò của mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đang gia tăng sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nhập cư tại thành phố Belfast, Bắc Ireland (Vương quốc Anh).

Tranh cãi về vai trò của mạng xã hội X gia tăng sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nhập cư tại thành phố Belfast, Bắc Ireland. Ảnh: Getty.

Tranh cãi bắt nguồn từ vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Belfast ngày 8/6. Theo truyền thông Anh, một công dân Sudan 30 tuổi đã dùng dao tấn công tại một khu dân cư ở phía Bắc Belfast, khiến một người đàn ông ngoài 40 tuổi bị thương nặng.

Khoảng một giờ sau vụ tấn công, hình ảnh hiện trường đã được đăng tải trên tài khoản X của Tommy Robinson, một nhà hoạt động cực hữu tại Anh có hơn 2 triệu người theo dõi, làm dấy lên làn sóng phản đối nhập cư trên mạng xã hội. Các cuộc biểu tình sau đó nhanh chóng nổ ra trên khắp Belfast, trong đó một số đã biến thành các vụ đụng độ bạo lực. Theo truyền thông địa phương, những người biểu tình đeo mặt nạ đã phóng hỏa xe cộ và nhà dân, đồng thời chặn nhiều tuyến đường. Ngày 11/6, lực lượng cảnh sát tại thành phố Belfast đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán những người biểu tình cực hữu trong đêm bạo loạn thứ hai liên tiếp.

Nhiều ý kiến cho rằng mạng xã hội, đặc biệt là X, đã góp phần khuếch đại căng thẳng. Giới chức Anh nhận định rằng các cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề nhập cư đang bị khuếch tán trên mạng xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy bạo lực nổ ra trên đường phố. Chủ tịch Công đảng cầm quyền Anna Turley cho rằng các nền tảng mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy tình trạng bất ổn và cáo buộc một số nhân vật có ảnh hưởng đang làm gia tăng căng thẳng trong xã hội.

Phát biểu hôm 11/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết: “Những cảnh tượng ở Belfast thật kinh hoàng và hoàn toàn không thể chấp nhận được, không có lý do gì để bào chữa cho bạo lực hay những kẻ đã kích động bạo lực trên mạng.”

Theo báo The Guardian của Anh, ngày 11/6 (giờ địa phương), tỷ phú Elon Musk- chủ sở hữu mạng xã hội X đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời chia sẻ một bài đăng trên X với nội dung cho rằng “nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng xã hội không phải là mạng xã hội mà là các chính sách nhập cư quy mô lớn”.

Ông Elon Musk bác bỏ các cáo buộc mạng xã hội làm gia tăng căng thẳng xã hội tại Belfast và cho rằng chính là các chính sách nhập cư quy mô lớn. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Anh hiện đang gặp khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp xử lý đối với X.

Theo The Guardian, chính phủ đang thúc đẩy sửa đổi Đạo luật An toàn Trực tuyến nhằm tăng cường nghĩa vụ của các nền tảng mạng xã hội trong việc nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung kích động trong thời gian xảy ra bạo loạn hoặc các tình huống khủng hoảng quốc gia. Tuy nhiên, các quy định mới sớm nhất cũng phải tới giữa tháng 7 mới có thể được áp dụng.

Chính phủ Anh dự kiến công bố định hướng sửa đổi Đạo luật An toàn Trực tuyến vào tuần tới. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Anh Liz Kendall cho biết các công ty vận hành nền tảng số sẽ phải có trách nhiệm phản ứng nhanh hơn đối với các nội dung bất hợp pháp lan truyền trong thời điểm khủng hoảng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến nhập cư và an ninh công cộng ngày càng gia tăng tại Anh. Năm ngoái, Bắc Ireland từng chứng kiến các cuộc bạo loạn quy mô lớn phản đối nhập cư khiến hơn 100 cảnh sát bị thương.

Thúy Hà