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Hàn Quốc mở rộng cấp thị thực lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ

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Ngày 11/6, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã thống nhất phương án chính thức mở rộng diện cấp thị thực lao động đối với một số phân khúc thuộc ngành dịch vụ nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực trong nước.

Hàn Quốc mở rộng cấp thị thực lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ

Ngày 11/6, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã thống nhất phương án chính thức mở rộng diện cấp thị thực lao động đối với một số phân khúc thuộc ngành dịch vụ nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực trong nước.

Hàn Quốc mở rộng cấp thị thực lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo p/v TTXVN tại Seoul, các cơ quan quản lý nước này đang hoàn thiện lộ trình mở rộng quy mô tiếp nhận lao động nước ngoài theo diện thị thực phổ thông (E-9) và bổ sung các danh mục ngành nghề thuộc nhóm thị thực chuyên gia (E-7).

Các lĩnh vực được ưu tiên điều chỉnh lần này bao gồm ngành bưu chính logistics (chuyển phát, phân loại hàng hóa) và một số vị trí hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Theo kế hoạch, các tiêu chí sửa đổi về điều kiện tuyển dụng, hạn ngạch tiếp nhận đối với từng nhóm ngành nghề dịch vụ cụ thể sẽ được hội đồng liên bộ hoàn thiện và chính thức áp dụng kể từ quý 3 năm nay.

Đây được xem là nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực cục bộ tại các ngành dịch vụ phụ trợ, vốn ít thu hút lao động trong nước./.

Theo TTXVN

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#Lao động Hàn Quốc #Thị thực #Chính phủ Hàn Quốc #ngành dịch vụ #Nước ngoài #mở rộng #Giải quyết #Nguồn nhân lực #Bộ tư pháp #Phương án

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