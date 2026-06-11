Hàn Quốc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/6 thông báo sẽ giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng (DCC), cơ quan tình báo quân sự chủ chốt của nước này, do bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào cuối năm 2024.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng. Ảnh: Yonhap.

Theo kế hoạch cải tổ được công bố, DCC sẽ chính thức chấm dứt hoạt động sau 49 năm tồn tại kể từ khi được thành lập năm 1977. Các chức năng cốt lõi của cơ quan này sẽ được chuyển giao cho các đơn vị mới hoặc các cơ quan hiện có thuộc Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ lạm quyền.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một Trụ sở Phản gián Quốc phòng mới sẽ được thành lập để tiếp quản các nhiệm vụ như phản gián, tình báo công nghiệp quốc phòng, chống khủng bố và bảo đảm an ninh mạng. Trong khi đó, các hoạt động như thẩm tra lý lịch, thu thập thông tin nhân sự và đánh giá cán bộ sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.

Ngoài ra, một cơ quan mới mang tên tạm thời là Cơ quan Hỗ trợ An ninh Quốc phòng sẽ được thành lập để phụ trách công tác bảo đảm an ninh quân sự, bao gồm kiểm tra an ninh và điều tra các vụ việc vi phạm tại các đơn vị quân đội. Thẩm quyền điều tra các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có các cuộc điều tra chung trong trường hợp áp dụng thiết quân luật, sẽ được chuyển sang Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kế hoạch cải cách, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh việc tái cơ cấu sẽ góp phần tăng cường cơ chế kiểm soát, cân bằng quyền lực và bảo đảm sự giám sát dân sự đối với các hoạt động tình báo quân sự.

Ông cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng nhằm xây dựng một lực lượng quân đội phục vụ người dân, đồng thời bảo đảm cơ quan tình báo quân đội không còn can thiệp vào các hoạt động chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back công bố kế hoạch cải cách quân sự tập trung vào việc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, hôm 10 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Yonhap.

Quyết định giải thể DCC được đưa ra trong bối cảnh cơ quan này đang bị điều tra vì nghi đóng vai trò quan trọng trong vụ thiết quân luật bất thành ngày 3/12/2024. Cựu Tư lệnh DCC Yeo In-hyeong hiện bị tạm giam và xét xử với cáo buộc điều động binh sĩ tới Quốc hội và cơ quan giám sát bầu cử nhằm bắt giữ các nghị sĩ đối lập, trong đó có đương kim Tổng thống Lee Jae Myung, khi đó là lãnh đạo đảng Dân chủ.

DCC cũng bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động đưa thiết bị bay không người lái qua biên giới sang Triều Tiên trước thời điểm ban bố thiết quân luật, với cáo buộc nhằm tạo cớ cho việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp.

Những tranh cãi liên quan đến DCC đã làm gia tăng sức ép cải cách đối với cơ quan này. Trước đó, một ủy ban tư vấn đặc biệt gồm đại diện khu vực công và tư nhân đã được thành lập để xây dựng các đề xuất cải tổ. Kế hoạch được công bố ngày 11/6 được cho là bám sát các khuyến nghị của ủy ban này.

Thúy Hà