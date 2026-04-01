Pháp, Romania tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh không phận Baltic của NATO

Lực lượng không quân của Pháp và Romania đã tiếp nhận nhiệm vụ tuần tra không phận tại Litva, thay thế các phi công Tây Ban Nha trong khuôn khổ hoạt động luân phiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bảo đảm an ninh không phận khu vực Baltic.

Bộ Quốc phòng Litva cho biết, một đơn vị thuộc không quân Pháp và Romania đã chính thức thay thế lực lượng Tây Ban Nha, vốn trước đó đảm nhiệm nhiệm vụ luân phiên tại căn cứ không quân Siauliai, và bắt đầu triển khai hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh không phận khu vực Baltic.

Phát biểu được dẫn trong thông cáo, Thứ trưởng Quốc phòng Litva Vitalija Zumeriene nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ không phận Baltic là một trong những ví dụ tiêu biểu về cơ chế phòng thủ tập thể của NATO. Bà cho rằng, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò của nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng.

Theo thông tin từ phía Litva, lực lượng Pháp triển khai 4 máy bay chiến đấu Dassault Rafale, trong khi phía Romania điều động 6 tiêm kích F-16 Fighting Falcon. Cùng với các phi công, lực lượng kỹ thuật, y tế, hậu cần và truyền thông cũng được bố trí tại căn cứ không quân ở Litva để phục vụ nhiệm vụ.

Đây là lần thứ 9 không quân Pháp tham gia nhiệm vụ tại Litva và là lần thứ 4 đối với không quân Romania.

Các quốc gia Baltic hiện không có lực lượng không quân riêng, do đó nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ không phận được thực hiện bởi các nước đồng minh NATO.

Kể từ năm 2004, các máy bay chiến đấu của NATO được triển khai luân phiên tại căn cứ không quân Siauliai. Đến năm 2014, một phần bổ sung của nhiệm vụ này được triển khai tại căn cứ không quân Amari ở Estonia.

Bích Hồng

Nguồn: TASS