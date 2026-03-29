Pháp ngăn chặn âm mưu đánh bom tại Paris, mở điều tra chống khủng bố

Ngày 28/3, cơ quan chức năng cho biết, giới chức Pháp đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom nghiêm trọng bên ngoài chi nhánh của ngân hàng Bank of America ( Mỹ) tại Paris, đồng thời khởi động cuộc điều tra theo hướng khủng bố.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng tại quận 8, khu vực trung tâm thành phố, gần đại lộ Champs-Élysées. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay khi người này vừa đặt một thiết bị nổ tự chế trước tòa nhà ngân hàng. Thiết bị được cho là chứa khoảng 5 lít chất lỏng dễ cháy cùng hệ thống kích nổ.

Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp xác nhận nghi phạm bị bắt quả tang và hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan này đang xem xét các cáo buộc liên quan đến “âm mưu gây thiệt hại bằng phương tiện nguy hiểm” và “cấu kết tội phạm mang tính khủng bố”. Lực lượng cảnh sát tư pháp Paris và cơ quan tình báo nội địa cũng tham gia điều tra.

Theo nguồn tin điều tra, một đối tượng thứ hai có mặt tại hiện trường đã bỏ trốn và đang bị truy tìm. Thiết bị nổ đã được vô hiệu hóa và chuyển cho bộ phận pháp y để phân tích.

Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ đánh bom ngay tại thủ đô Paris ngày 28/03/2026. Ảnh: Euronews

Một số nguồn tin cho biết nghi phạm khai đã được tuyển mộ thông qua ứng dụng Snapchat với thù lao khoảng 600 euro để thực hiện vụ tấn công. Khi bị bắt, người này được cho là đang chuẩn bị kích hoạt thiết bị bằng bật lửa.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez đánh giá cao phản ứng nhanh của lực lượng an ninh, nhấn mạnh mức độ cảnh giác vẫn đang ở mức cao trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp.

Giới chức cho biết đang tiếp tục làm rõ động cơ vụ việc, trong đó không loại trừ khả năng liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các mối đe dọa nhằm vào lợi ích Mỹ và Israel tại châu Âu.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, các quốc gia châu Âu đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo của người Do Thái, cũng như các tài sản liên quan đến Mỹ và Israel.

Lê Hà.

Nguồn: France 24, AFP, Reuters