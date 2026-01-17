EU cân nhắc cơ chế gia nhập từng phần cho Ukraine

Ban điều hành Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc một ý tưởng cho phép Ukraine tiến gần hơn tới tư cách thành viên EU theo lộ trình rút gọn, nhưng đi kèm những hạn chế nhất định, trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm một khuôn khổ hòa bình giữa Nga và Ukraine tiếp tục được thảo luận.

Cờ Ukraine và châu Âu tung bay tại trung tâm Kyiv, Ukraine, ngày 11 tháng 8 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo các quan chức EU, Ủy ban châu Âu đang xem xét những phương án để Ukraine có thể gia nhập EU một cách nhanh chóng như một phần của thỏa thuận hòa bình, song chưa được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một quốc gia thành viên. Các quyền này chỉ có thể được “đạt được” dần dần thông qua các giai đoạn chuyển tiếp, phù hợp với mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.

Ý tưởng hiện vẫn ở giai đoạn sơ khai, nhưng được xem là một tín hiệu thiện chí nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân Ukraine, những người coi tư cách thành viên EU là một bảo đảm an ninh hậu xung đột, đồng thời là cam kết dài hạn về ổn định kinh tế và hội nhập với phương Tây.

Ukraine và các đồng minh châu Âu thảo luận về kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ dẫn đầu tại Kyiv. Ảnh: Euronews

Trước đó, khả năng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027 đã được nêu trong kế hoạch hòa bình 20 điểm đang được thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và EU, như một biện pháp nhằm hỗ trợ triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế của Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt. Tuy nhiên, nhiều chính phủ EU cho rằng, việc ấn định một mốc thời gian cụ thể là không thực tế, do tiến trình gia nhập EU vốn dựa trên đánh giá thành tích và chỉ tiến triển khi quốc gia ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý và thể chế của khối. Bên cạnh đó, bất kỳ quyết định kết nạp nào cũng cần sự phê chuẩn của nghị viện tại toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU, khiến quá trình này càng trở nên phức tạp.

Trong bối cảnh đó, các quan chức EU đang thảo luận khả năng đảo ngược một phần quy trình truyền thống, cho phép Ukraine tiếp cận từng bước với thị trường và các chính sách chung của EU trước khi đạt tư cách thành viên đầy đủ. Tuy vậy, ngay cả mô hình “thành viên hạn chế” này cũng vẫn đòi hỏi sự đồng thuận của các chính phủ và nghị viện các nước EU.

Minh Phương

Nguồn: Reuters