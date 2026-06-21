Pháp đưa trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy chính thức từ năm 2027

Chính phủ Pháp sẽ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy chính thức ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2027, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược phát triển AI và tăng cường chủ quyền số.

Pháp đưa trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy chính thức từ năm 2027. Ảnh: Internet.

Thông báo tại Triển lãm công nghệ VivaTech diễn ra ở Paris, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, từ năm học 2027, toàn bộ học sinh lớp 10 sẽ được học một giờ về AI mỗi tuần. Chương trình sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về cách thức vận hành của các mô hình AI, chủ quyền số, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch trên môi trường trực tuyến.

Theo Thủ tướng Lecornu, mục tiêu của chương trình là xây dựng một thế hệ công dân có tư duy độc lập, có khả năng sử dụng và làm chủ các công nghệ số trong bối cảnh AI ngày càng tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Giáo dục quốc gia Pháp Edouard Geffray cho biết, đây là lần đầu tiên tất cả học sinh năm đầu bậc trung học phổ thông được tiếp cận một chương trình giảng dạy thường xuyên và chuyên biệt về AI. Ông nhấn mạnh động thái này đánh dấu bước chuyển từ việc khuyến khích tìm hiểu công nghệ sang đào tạo bài bản, có hệ thống, nhằm chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai những kỹ năng cần thiết để thích ứng với nền kinh tế số.

Cũng tại Triển lãm VivaTech, Thủ tướng Lecornu công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 655 triệu euro dành cho phát triển AI. Theo ông, nguồn vốn này sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh của Pháp trong lĩnh vực AI, đồng thời củng cố chủ quyền công nghệ và hạ tầng số của quốc gia.

Việc đưa AI vào chương trình giáo dục phổ thông là một phần trong chiến lược dài hạn của Pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu.

Thu Uyên

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