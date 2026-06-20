Na Uy hạn chế AI, tăng đầu tư cho sách giáo khoa trong trường học

Chính phủ Na Uy vừa công bố kế hoạch áp dụng một trong những quy định nghiêm ngặt nhất tại châu Âu đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường học, khi quyết định gần như cấm hoàn toàn các công cụ AI tạo sinh đối với học sinh tiểu học từ năm học mới bắt đầu vào tháng 8 tới.

Na Uy hạn chế AI trong trường học, học sinh nhỏ tuổi bị cấm sử dụng từ tháng 8. Ảnh: Gulfnews.

Theo chính sách mới, học sinh từ lớp 1 đến lớp 7, tương đương độ tuổi từ 6 đến 13, sẽ không được phép sử dụng các công cụ AI tạo sinh trong quá trình học tập. Đối với học sinh từ 14 đến 16 tuổi, việc sử dụng AI chỉ được thực hiện dưới sự giám sát của giáo viên. Trong khi đó, học sinh bậc trung học phổ thông sẽ được hướng dẫn cách khai thác AI một cách có trách nhiệm để chuẩn bị cho môi trường học tập và làm việc trong tương lai.

Phát biểu ngày 21/6, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho rằng việc để trẻ em tiếp cận AI quá sớm có thể làm suy giảm quá trình hình thành các kỹ năng học tập cơ bản. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất trong trường học là trẻ em phải học đọc, học viết và học toán”.

Quyết định mới là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Na Uy nhằm cải thiện chất lượng giáo dục sau khi kết quả các kỳ đánh giá học tập quốc gia liên tục cho thấy dấu hiệu suy giảm trong những năm gần đây.

Trong hai năm qua, chính phủ nước này đã tiến hành rà soát toàn diện vai trò của công nghệ trong lớp học. Năm 2024, Na Uy cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường học, đồng thời trao thêm quyền duy trì kỷ luật cho giáo viên. Cùng với chính sách hạn chế AI, chính phủ cũng thông báo tăng đầu tư cho sách giáo khoa in, đảo ngược xu hướng phụ thuộc ngày càng lớn vào máy tính bảng và các thiết bị kỹ thuật số.

Na Uy từng được xem là một trong những quốc gia tiên phong trong việc đưa công nghệ vào giáo dục khi triển khai máy tính trong trường học từ thập niên 1990 và nhanh chóng phổ biến máy tính bảng sau khi iPad xuất hiện. Tuy nhiên, giới chức nước này hiện cho rằng công nghệ số không nên thay thế các phương pháp học tập nền tảng.

Động thái của Na Uy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang tranh luận về việc ứng dụng AI trong giáo dục. Trong khi các công cụ AI được đánh giá có thể hỗ trợ cá nhân hóa việc học và giảm tải công việc cho giáo viên, ngày càng có nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ học sinh phụ thuộc quá mức vào chatbot, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tư duy phản biện, kỹ năng viết và năng lực giải quyết vấn đề.

Thúy Hà