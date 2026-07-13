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Pháp điều tra nghi vấn khủng bố sau khi phát hiện kho vũ khí gần giáo đường Do Thái

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/7 Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi phát hiện nhiều vũ khí trong một chiếc ô tô đỗ tại thị trấn Sarcelles, phía Bắc thủ đô Paris, khu vực có cộng đồng người Do Thái sinh sống đông đảo và gần một giáo đường Do Thái.

Pháp điều tra nghi vấn khủng bố sau khi phát hiện kho vũ khí gần giáo đường Do Thái

Ngày 12/7 Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi phát hiện nhiều vũ khí trong một chiếc ô tô đỗ tại thị trấn Sarcelles, phía Bắc thủ đô Paris, khu vực có cộng đồng người Do Thái sinh sống đông đảo và gần một giáo đường Do Thái.

Pháp điều tra nghi vấn khủng bố sau khi phát hiện kho vũ khí gần giáo đường Do Thái

Pháp điều tra nghi vấn khủng bố sau khi phát hiện kho vũ khí gần giáo đường Do Thái. Ảnh: France24.

Theo Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia (PNAT), cuộc điều tra được tiến hành với các cáo buộc liên quan đến việc thành lập tổ chức tội phạm khủng bố nhằm chuẩn bị các hành vi tấn công nhằm vào con người, cùng các hành vi vận chuyển, tàng trữ và thu giữ vũ khí phục vụ mục đích khủng bố.

Trước đó, tối 12/7, khoảng 300 người đã được sơ tán khỏi khu vực sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về một phương tiện khả nghi. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc xe có nhiều vũ khí, trong đó có một loại vũ khí cấp quân sự. Chiếc xe được xác định là xe bị đánh cắp và đỗ gần một trong những giáo đường Do Thái của Sarcelles.

Một vành đai an ninh đã được thiết lập quanh hiện trường. Khu vực này nằm gần rạp chiếu phim và nhiều nhà hàng, vốn đã được yêu cầu sơ tán từ đầu buổi tối. Các chuyên gia rà phá bom mìn sau đó xác nhận không phát hiện chất nổ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cảnh sát, trong xe có một khẩu súng trường kiểu tấn công và một khẩu súng ngắn.

Pháp điều tra nghi vấn khủng bố sau khi phát hiện kho vũ khí gần giáo đường Do Thái

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez. Ảnh: FMT.

Phát biểu trên kênh BFMTV, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết hiện chưa thể xác định động cơ của vụ việc và danh tính những người liên quan vẫn đang được điều tra.

Ông Nunez cũng cho biết kể từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh Pháp đã ngăn chặn ba âm mưu tấn công. Trong đó có vụ một đối tượng mang dao tấn công một thành viên lực lượng hiến binh hồi tháng 2, trong lễ thắp lại ngọn lửa tưởng niệm tại Mộ Chiến sĩ Vô danh dưới Khải Hoàn Môn ở Paris. Giới chức Pháp tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc số vũ khí, xác định các nghi phạm và đánh giá liệu vụ việc có liên quan đến một âm mưu khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái hay không.

Lê Hà.

Nguồn: FRANCE 24, AFP

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