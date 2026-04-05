Pháp chuẩn bị cho “nền kinh tế thời chiến” với ngân sách quốc phòng khổng lồ

Pháp đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc quốc phòng sâu rộng, với trọng tâm là mở rộng quy mô tên lửa và máy bay không người lái (UAV), những loại vũ khí được xem là “xương sống” của chiến tranh hiện đại.

Paris đang lên kế hoạch tăng số lượng máy bay không người lái lên 400% cho đến năm 2030. Ảnh: Indiasnews

Theo dự thảo luật quy hoạch quân sự mà tờ Politico tiếp cận được, Paris đặt mục tiêu tăng kho dự trữ một số loại vũ khí chủ chốt lên tới 400% vào năm 2030. Chính phủ Pháp được phép kích hoạt “Tình trạng cảnh báo an ninh quốc gia” để ưu tiên sản xuất vũ khí và yêu cầu các tập đoàn quốc phòng đẩy nhanh dây chuyền mà không cần hợp đồng trước, với kế hoạch chi tiết dự kiến trình bày vào ngày 8/4/2026

Động thái này phản ánh một nhận thức ngày càng rõ ràng: các cuộc xung đột gần đây, từ cuộc chiến Nga-Ukraine đến căng thẳng Trung Đông đã làm lộ ra tốc độ tiêu hao khổng lồ của chiến tranh cường độ cao, buộc các quốc gia phải chuyển từ tư duy “dự trữ tối thiểu” sang “sẵn sàng kéo dài”.

Bản dự thảo dài 64 trang nêu rõ: “Nỗ lực này được thể hiện qua sự gia tăng các đơn đặt hàng và giao hàng, cũng như việc thích ứng cơ sở hạ tầng công nghiệp thông qua việc đồng tài trợ cho các năng lực sản xuất ưu tiên. Nó đang được thực hiện nhằm chuẩn bị cho một ‘nền kinh tế thời chiến’”.

Kể từ khi Nga phát động cuộc xung đột Ukraine năm 2022, hầu hết các quốc gia châu Âu đã gấp rút phát triển năng lực quốc phòng, chi hàng tỷ euro cho vũ khí. Xu hướng này càng tăng tốc sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ do lo ngại Washington có thể rút khỏi NATO hoặc, rộng hơn, không còn đảm bảo an ninh cho châu Âu.

Theo kế hoạch, Pháp sẽ dành khoảng 8,5 tỷ euro cho tên lửa và UAV đến năm 2030. Các mục tiêu cụ thể cho thấy mức độ tham vọng; Tăng 400% số lượng UAV, bao gồm cả UAV cảm tử; Tăng 240% bom dẫn đường AASM Hammer; Tăng 30% tên lửa phòng không Aster và Mica.

Hình ảnh một chiếc Dassault Rafale B trong buổi trình diễn tại Triển lãm Hàng không Paris ngày 22 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Getty Images

Những con số này không chỉ phản ánh nhu cầu bổ sung kho dự trữ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển chiến lược: ưu tiên các hệ thống có thể sản xuất nhanh, triển khai linh hoạt và phù hợp với chiến tranh phi đối xứng.

Dự thảo nhấn mạnh mục tiêu chuẩn bị cho một “nền kinh tế thời chiến”, trong đó nhà nước không chỉ đặt hàng mà còn đồng tài trợ để mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.

Đáng chú ý, kế hoạch không đề cập đến việc mở rộng quy mô quân đội hay mua thêm các khí tài lớn như tiêm kích Dassault Rafale hoặc tàu chiến. Thay vào đó, Paris lựa chọn tối ưu hóa năng lực hiện có thông qua hỏa lực chính xác và công nghệ mới.

Dù tập trung vào vũ khí hiện đại, Pháp vẫn không bỏ qua năng lực tác chiến mặt đất. Dự thảo cho thấy Paris đang cân nhắc phát triển một thế hệ xe tăng mới trong tương lai nhằm thay thế xe tăng Leclerc, loại xe tăng chủ lực hiện tại của quân đội.

Nhật Lệ

Nguồn: Politico, RT, indiasnews