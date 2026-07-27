Phần mềm quản lý nhân sự: Đòn bẩy cho doanh nghiệp thời đại số

Quản trị nhân sự hiệu quả đang trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Với hệ sinh thái quản trị toàn diện, EasyHRM giúp số hóa và tự động hóa các nghiệp vụ từ tuyển dụng, chấm công đến tính lương, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu nguồn lực.

Chuyển đổi số quản trị nhân sự - Xu hướng tất yếu của doanh nghiệp hiện đại

Trong kỷ nguyên số, việc vận hành doanh nghiệp bằng các phương pháp thủ công không chỉ tiêu tốn nguồn lực mà còn trực tiếp làm giảm tốc độ phát triển. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay khi chưa chuyển đổi số trong công tác nhân sự đều đang phải đối mặt với những “lỗ hổng” lớn:

Quản lý dữ liệu rời rạc, dễ thất thoát: Hồ sơ nhân viên lưu trữ rải rác qua file Excel, bản cứng hay tin nhắn cá nhân khiến việc tìm kiếm, cập nhật và bảo mật thông tin gặp nhiều rủi ro.

Chấm công thủ công tốn thời gian, dễ sai sót: Việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều máy chấm công, đối chiếu đơn xin nghỉ phép, làm thêm giờ (OT) bằng tay tốn hàng tuần liền của bộ phận HR nhưng vẫn khó tránh khỏi khiếu nại, nhầm lẫn.

Áp lực tính lương mỗi kỳ hạn: Thiếu một phần mềm tính lương tự động khiến việc tính toán các khoản phụ cấp, BHXH, thuế TNCN hay thưởng - phạt trở thành "cơn ác mộng" kéo dài, dễ gây mất minh bạch và ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên.

Tốn chi phí nhưng thiếu báo cáo chiến lược: Ban lãnh đạo không thể nắm bắt tức thì biến động nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc hay chi phí quỹ lương theo thời gian thực để đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời.

Chính những rào cản này đã biến chuyển đổi số quy trình HR từ một “lựa chọn” trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp tối ưu chi phí và bứt phá.

Giải pháp EasyHRM giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện quy trình quản trị nhân sự

Được phát triển bởi Softdreams – đơn vị công nghệ với hơn 12 năm kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, EasyHRM là phần mềm quản lý nhân sự đang được hơn 200.000 người dùng tin tưởng sử dụng.

Không chỉ là một phần mềm thông thường, EasyHRM đóng vai trò như một “trợ lý số” đắc lực, giúp doanh nghiệp gỡ bỏ hoàn toàn những phiền toái trong khâu chấm công, tính lương hay quản lý hồ sơ nhân viên.

Tuyển dụng thông minh: Ứng dụng AI để tự động lọc CV, hỗ trợ theo dõi định biên, theo sát quy trình phỏng vấn và đo lường chính xác hiệu quả từng kênh tuyển dụng.

Hồ sơ & Hợp đồng điện tử: Lưu trữ tập trung dữ liệu nhân sự; hỗ trợ tạo lập, ký kết và tra cứu hợp đồng online chuẩn pháp lý, bảo mật cao.

Chấm công linh hoạt: Nhận diện khuôn mặt bằng AI, chấm công qua GPS/WiFi; cho phép nhân viên gửi đơn từ và đối soát công ngay trên điện thoại.

Phần mềm tính lương : Đồng bộ trực tiếp dữ liệu chấm công, linh hoạt tùy biến công thức, tự động tính phụ cấp, BHXH, thuế TNCN và gửi phiếu lương minh bạch tới từng nhân sự.

Quản lý công việc & Báo cáo: Chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các phòng ban, cung cấp Dashboard trực quan giúp nhà quản lý nắm trọn biến động nhân sự và quỹ lương theo thời gian thực.

EasyHRM giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ vòng đời nhân sự trên một hệ thống duy nhất, giảm thao tác thủ công và tăng tính minh bạch.

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu đầy đủ về giải pháp, tính năng và hình thức triển khai tại: https://easyhrm.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CN&TM SOFTDREAMS

EASYHRM - TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

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Quang Trung