Chuyển đổi số ở Trường THCS Bắc Sơn

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) đối với mục tiêu nâng cao chất lượng trong kỷ nguyên số, Trường THCS Bắc Sơn, phường Sầm Sơn đã chủ động, sáng tạo triển khai ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể sư phạm nhà trường đã mang lại những thành quả tích cực cả trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Một giờ học của thầy, trò Trường THCS Bắc Sơn, phường Sầm Sơn trên nền tảng công nghệ thông tin.

Nhiều năm về trước, Trường THCS Bắc Sơn đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập bằng việc đầu tư xây dựng phòng máy vi tính kết nối internet, phòng học có máy chiếu đa năng; khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử ở các môn học đưa vào giảng dạy. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các khóa tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động ứng dụng CNTT được nhà trường triển khai sâu rộng và đồng bộ ở tất cả các hoạt động giáo dục từ hồ sơ điện tử, chữ ký số đến hoạt động dạy và học.

Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Sơn Nguyễn Văn Dũng, cho biết: “Để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên trong năm học 2025-2026, mỗi tháng 1 lần, nhà trường mở lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy cho toàn thể cán bộ, giáo viên. Nội dung lớp tập huấn xoay quanh vấn đề như: cách thiết kế bài giảng trên ứng dụng Canva, cách khai thác

ChatGPT, Gemini hay sử dụng các phần mềm dạy học... Ngoài tập huấn trực tiếp, các video hướng dẫn, tài liệu học tập cũng được cập nhật thường xuyên qua nhóm Zalo nội bộ để giáo viên có thể tự học mọi lúc, mọi nơi theo phương châm người biết nhiều chỉ cho người biết ít, người thành thạo công nghệ đồng hành cùng người chưa thành thạo. Từ cách làm này, đến nay 100% giáo viên của trường đã đưa công nghệ số vào giảng dạy trong các tiết học”.

Khi giáo viên thay đổi, những bài giảng điện tử sinh động, các ứng dụng tương tác như Kahoot, Plickers hay những poster học tập thiết kế trên Canva cũng được ứng dụng sâu rộng trong từng tiết học, qua đó tạo không khí học tập mới mẻ, hấp dẫn hơn cho học sinh. Thay vì tiếp cận kiến thức một chiều, những “tiết học số” đã giúp học sinh tương tác đa chiều, trả lời câu hỏi bằng điện thoại thông minh hoặc thẻ quét mã, trình bày sản phẩm học tập số ngay tại lớp học. Em Nguyễn Ngọc Gia Huy, học sinh Trường THCS Bắc Sơn chia sẻ: "Trong các “tiết học số”, thầy cô thường lồng ghép những video hình ảnh, thí nghiệm, mô phỏng và trò chơi học tập giúp chúng em cảm thấy hứng khởi, không bị nhàm chán, dễ tiếp thu kiến thức hơn so với các cách học thông thường”.

Ở Trường THCS Bắc Sơn, phụ huynh cũng đang trở thành một phần của hành trình chuyển đổi số. Thông qua hệ sinh thái Vnedu, nhiều phụ huynh đã quen với việc theo dõi kết quả học tập, nhận thông báo từ nhà trường hay thanh toán học phí trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Từ chỗ còn bỡ ngỡ với công nghệ, nhiều phụ huynh đã chủ động sử dụng các nền tảng số để đồng hành cùng con trong học tập. Sự hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên và nhà trường giúp khoảng cách công nghệ dần được xóa bỏ, tạo nên sự kết nối chặt chẽ hơn giữa gia đình và nhà trường.

Cũng theo hiệu trưởng Nguyễn Văn Dũng, việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy trong những năm qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhanh chóng làm thay đổi tư duy, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, giáo viên. Các thầy, cô đã chủ động tự học để nâng cao trình độ và kỹ năng số; nghiên cứu thiết kế các bài giảng bằng giáo án điện tử làm cho tiết học trở nên sinh động hơn. Đối với học sinh, những bài giảng theo giáo án điện tử của thầy, cô giáo đã tạo được sự thích thú, hứng khởi trong học tập cũng như gia tăng sự tương tác giữa giáo viên và học sinh; giữa học sinh với học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường qua từng năm học. Gần nhất là năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đoạt 27 giải tại các hội thi, cuộc thi cấp phường và cấp tỉnh. Trong đó có 1 giải học sinh giỏi môn Toán VioEdu cấp tỉnh; 2 giải học sinh giỏi Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh; 5 giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong năm học này tỷ lệ học sinh nhà trường đậu vào trường THPT công lập đạt 82%...

Bài và ảnh: Lê Phong