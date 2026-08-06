Thanh Hóa thí điểm tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID

Trong lộ trình chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai, Thanh Hóa đã thí điểm tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quang Trung. (Ảnh minh họa)

Xã An Nông được lựa chọn là địa phương thực hiện thí điểm. Theo đó, các thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp và đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu đất đai địa phương được đồng bộ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), làm nền tảng tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Chủ trương này đã được Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thống nhất, đồng thời đề nghị địa phương triển khai đồng bộ dữ liệu nhằm bảo đảm tính kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 23/7/2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương để hướng dẫn quy trình kỹ thuật đồng bộ, tích hợp GCNQSDĐ trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, xã An Nông đã đồng bộ 32.414 thửa đất lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS). Trong đó, có 6.416 thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ và được tích hợp thành công lên ứng dụng VNeID.

Kết quả thí điểm là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ khoảng 1 triệu thửa đất trên toàn tỉnh lên hệ thống VNLIS, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Đồng thời, hướng tới tích hợp toàn bộ GCNQSDĐ của các thửa đất đã được cấp lên ứng dụng VNeID, góp phần cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong môi trường số.

Việt Hương