Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Nền tảng cho quản trị số và phát triển bền vững

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình chuyển đổi số.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương, công tác rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương đã huy động tối đa nguồn lực, tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, mà còn là bước đi quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị UBND phường Đào Duy Từ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại phường Đào Duy Từ, khối lượng công việc rất lớn khi địa phương có khoảng 20.000 thửa đất cần được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Đến ngày 5/8/2026, địa phương đã hoàn thành cập nhật hơn 10.000 thửa đất, đạt trên 50% kế hoạch.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều thách thức. Phần lớn các thửa đất chưa được cập nhật đều có sự biến động về hiện trạng sử dụng so với hồ sơ lưu trữ. Điều này đòi hỏi cán bộ chuyên môn phải trực tiếp kiểm tra thực địa, đối chiếu từng hồ sơ, từng thửa đất để bảo đảm tính chính xác trước khi đồng bộ lên hệ thống.

Ông Lê Ngọc Đường, Phó Chủ tịch UBND phường Đào Duy Từ cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao. Khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng cán bộ còn thiếu, trong khi cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, khối lượng dữ liệu cần cập nhật rất lớn. Địa phương đang nỗ lực tối đa để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu".

Làm giàu dữ liệu để nâng cao hiệu lực quản lý, phục vụ người dân

Thực tiễn triển khai tại cơ sở cho thấy, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là số hóa hồ sơ hiện có mà là quá trình rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thông tin của từng thửa đất. Mỗi dữ liệu được cập nhật phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đồng bộ để hình thành kho dữ liệu số tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 5/8/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Trung ương giao về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo bộ tiêu chí “đúng - đủ -sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Trên phần mềm VNPT iLIS, Thanh Hóa đã làm giàu, làm sạch dữ liệu của 939.742/1.121.444 thửa đất, đạt 83,8% kế hoạch. Trên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS), toàn tỉnh đã đồng bộ được 27.143 thửa đất đáp ứng các tiêu chí mới, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

UBND xã Tống Sơn đảm bảo cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai đạt kế hoạch được giao

Tại xã Tống Sơn, công tác cập nhật dữ liệu cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, “xã có 34.320 thửa đất cần được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Đến ngày 6/8, địa phương đã hoàn thành cập nhật 31.756 thửa đất, đạt trên 92% kế hoạch. Hiện còn 2.564 thửa đất cần tiếp tục làm sạch dữ liệu, xã sẽ tập trung nhân lực, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ”.

Những kết quả đạt được cho thấy quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực đất đai. Song, để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương vẫn cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp giữa các ngành, huy động tối đa nguồn lực và tập trung xử lý dứt điểm những hồ sơ còn tồn đọng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đồng bộ và kịp thời.

Các địa phương đang quyết tâm hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo mục tiêu đề ra.

Với mục tiêu hoàn thành cập nhật trên 1 triệu thửa đất lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 20/8/2026, Thanh Hóa đang tăng tốc ở giai đoạn nước rút. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được hoàn thiện, công tác quản lý sẽ ngày càng minh bạch, hiện đại và hiệu quả hơn. Đồng thời tạo nền tảng quan trọng để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tiến Dũng