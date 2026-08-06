Xã Yên Định thí điểm mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại thôn

Sáng 6/8, tại Nhà văn hóa thôn Định Tăng, UBND xã Yên Định tổ chức lễ ra mắt thí điểm mô hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng lãnh đạo xã Yên Định và Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Định Tăng thực hiện nghi thức ra mắt mô hình.

Tại buổi lễ, UBND xã công bố quyết định thành lập mô hình, đồng thời phát động đợt cao điểm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại thôn Định Tăng.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Định Tăng và đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, đăng ký tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Định Tăng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Ghi nhận ngay trong ngày đầu triển khai, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục như: xác nhận tình trạng hôn nhân, hưởng hưu trí xã hội đối với người từ 75 tuổi, cấp bản sao giấy khai sinh, đăng ký hộ kinh doanh và tra cứu thông tin quy hoạch.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ luân phiên trực tại nhà văn hóa thôn trong giờ hành chính các ngày làm việc để hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo xã Yên Định trao đổi với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân thôn Định Tăng về việc triển khai mô hình.

Sau 3 tháng thí điểm, xã Yên Định sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại tất cả 12 thôn trên địa bàn, góp phần hoàn thiện mạng lưới điểm hỗ trợ dịch vụ công, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Khánh Hòa