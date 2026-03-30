Phần Lan điều tra vụ hai thiết bị bay không người lái rơi, nghi vi phạm không phận

Chính phủ Phần Lan đang điều tra vụ hai thiết bị bay không người lái chưa xác định rơi tại khu vực Đông Nam nước này, trong khi các quan chức nhận định đây có thể là thiết bị bị lệch hướng trong quá trình hoạt động gần khu vực biên giới.

Hai thiết bị bay không người lái chưa xác định đã rơi gần thành phố Kouvola, phía Đông Nam Phần Lan, trong vụ việc mà Bộ Quốc phòng nước này cho là “nghi vi phạm không phận”.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, ông Antti Häkkänen, cho biết các thiết bị bay đã xâm nhập vào lãnh thổ Phần Lan và nhấn mạnh nước này coi vụ việc là nghiêm trọng, đồng thời đã cử lực lượng chức năng tới hiện trường để điều tra.

Phát biểu với đài truyền hình nhà nước Yle, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho rằng nhiều khả năng đây là thiết bị bay không người lái của Ukraine, song nhấn mạnh cần tiếp tục xác minh trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Người đứng đầu Chính phủ Phần Lan cũng lưu ý Ukraine gần đây đã tiến hành các hoạt động liên quan thiết bị bay không người lái tại khu vực giáp ranh với Nga, dọc theo đường biên giới dài hơn 1.300 km với Phần Lan, đồng thời cho rằng hiện tượng nhiễu tín hiệu có thể khiến các thiết bị này bị lệch hướng.

Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, vào sáng 29/3, một số vật thể bay chậm ở độ cao thấp đã được phát hiện trong không phận nước này, bao gồm khu vực trên biển và vùng Đông Nam. Không quân Phần Lan đã điều động tiêm kích F/A-18 Hornet để thực hiện nhiệm vụ nhận dạng.

Giới chức cho biết một thiết bị đã rơi xuống khu vực phía Bắc thành phố Kouvola và thiết bị còn lại rơi ở phía Đông thành phố này. Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Antti Häkkänen khẳng định quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành và thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi được xác minh đầy đủ.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, AFP